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Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara na otvorenom prostoru, od kojih su najizazovniji požari u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica u opštini Bujanovac, navedeno je u današnjem izveštaju koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut najavio je da će Republički štab za vanredne situacije na sutrašnjoj sednici analizirati aktuelnu situaciju izazvanu nepovoljnim vremenskim uslovima i eventualne nove mere u saniranju posledica.

On je istakao da nastavak toplotnog talasa, koji se prema najavama očekuje i u narednom periodu, zahteva stalnu budnost svih nadležnih organa i koordinaciju, u cilju efikasnog delovanja na sprečavanju svih posledica.

Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je više od 2.000 hektara, a na njegovom gašenju angažovano je više od 300 pripadnika Sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije, zaposlenih u „Vojvodinašumama“ i „Srbijavodama“, pripadnika dobrovoljno vatrogasnih društava i Srpsko-ruskog humanitarnog centra, a angažovana su i tri helikoptera MUP-a Srbije.

Požar na planini Stolovi se prostire na oko 200 hektara, a na ovoj, izuzetno nepristupačnoj lokaciji, bez pristupnih puteva, angažovano je oko 90 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, radnika „Srbijašuma“, pripadnika dobrovoljno vatrogasnih društava, radnika „Koridora Srbije“, predstavnika Šumarskog fakulteta i meštana, a dejstvuje jedan helikopter Vojske Srbije. U toku su i aktivnosti na gašenju požara u mestu Breznica u opštini Bujanovac, koji je zahvatio više od 200 hektara površine.

Nakon što je juče obišao požarište u Deliblatskoj peščari, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, obišao je danas sa načelnikom Sektora za vanredne situacije Lukom Čaušićem požarišta na planini Stolovi i u mestu Brežnica u opštini Bujanovac, gde je sa pripadnicima Sektora i predstavnicima drugih angažovanih službi sagledao trenutnu situaciju i aktivnosti koje se preduzimaju na njegovom gašenju.

Imajući u vidu aktuelne vremenske i hidrološke uslove, visoke temperature, sušni period, kao i pojavu aktivnih požara na više lokacija na teritoriji Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije kontinuirano prati stanje i preduzima mere u skladu sa razvojem situacije i svojim nadležnostima.

Preduzeće „Vode Vojvodine“ nastavilo je aktivnosti na obezbeđivanju normalizacije rada crpnih stanica „Bezdan“ i „Bogojevo“, a dosadašnje mere, uz porast vodostaja Dunava, doprinele su da nivo vode u Hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav bude u blagom porastu.