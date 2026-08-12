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Moguće vraćanje vojnog roka pokrenulo je obnovu i pripremu kasarni za prijem budućih regruta. Da bi sve bilo spremno već na proleće, Drugi centar za obuku i kasarna u Valjevu uveliko se pripremaju i opremaju.

Tokom 75 dana od vojnika će se, između ostalog, očekivati da naviknu na život u kasarni, na logorovanja i teren, da budu obučeni, ali i fizički spremni. U kasarni "Živojin Mišić" u Valjevu to će pokušavati da ostvare i na sportskim terenima i na različitim poligonima.

Poručnik Lazar Adžić, komandir voda, navodi da poligoni sadrže veliki broj terena.

"U centru je veliki fudbalski teren, dva terena za košarku, odbojku, jedan za tenis, imamo i dva poligona za prepreke i razne poligone kad je reč o višeboju", kaže Adžić.

Major Miroslav Marković, komandir Komandne čete, objašnjava šta se dešava tokom savladavanja prepreka.

"Vojnici prelaze prepreke uz korišćenje svih mišićnih grupa, cilj je da se razvije spremnost i da se pređu pravilno uz sve mere bezbednosti", ističe Marković.

Za potrebe većeg broja vojnika Drugi centar za obuku priprema i poligon u naselju Peti puk. Radovi će biti završeni u novembru.

1/20 Vidi galeriju Kasarna u Valjevu Foto: Prinskrin Rts, RTS Printscreen

Vežbalište podeljeno u tri celine

Potporučnik Stefan Milanović, komandir voda, kaže da je vežbalište podeljeno u tri celine.

"Poligon za dronove, taktička staza, a treća celina je poligon za obuku jedinice do nivoa ojačanog voda u odbrani. Sami radovi su počeli osmog juna, a završetak je novembar", navodi Milanović.

Oni koji su nekada služili vojni rok pamte zajednička tuširanja i, za razliku od onoga što se sprema za buduće regrute, nisu imali paravane niti privatnost. Setiće se i kako su izgledale nekadašnje spavaone. Danas je to u Valjevu nešto drugačije.

Major Zoran Drakulić, komandir čete za obuku, kaže da su opremljeni novim jednodelnim dušecima i novim ormanima.

"Po vojniku je obezbeđeno 12 metara za smeštaj, ako to uporedimo s periodom pre zamrzavanja, kada je vojnik imao devet metara, stari trodelni dušek i mali metalni ormanić. Onda smo unapredili stanje i obezbedili odlične uslove za te buduće vojnike", kaže Drakulić.

U sklopu radova u ovoj kasarni, unapređen je i izgled jednog od dva strelišta kojima centar raspolaže. Pripremljena je prostorija s računarima povezanim na optički internet, verski prostor, spomen-soba. Od dolaska vojnika na obavezno služenje vojnog roka imaju velika očekivanja.

"Oživljavanje kasarni"

Pukovnik Nikola Fatić, komandant Drugog centra za obuku, kaže da imaju mladih, ali i iskusnih starešina.

"Ja sam radio lično s vojnicima. Mi koji imamo iskustva u vreme redovnog služenja vojnog roka, to prenosimo, radujemo se jer oživeće kasarne, imaćemo vojnike koji su spremni za prateće zadatke karakteristične za vojnu sredinu, upoznaće se sa slavnom istorijom Valjeva, grad će imati prednost, jer vojnici će ići u restorane, radnje, diskoteke, što se nas tiče lakša će nam biti i selekcija za profesionalne vojnike i popunićemo rezervni sastav svoje jedinice", navodi Fatić.

Do proleća 2011. godine nije bilo moguće zamisliti da bih mogla da igram partiju s jednim od vojnika u kasarni. Za one koji bi mogli da dođu na služenje vojnog roka u Valjevu, imaće i jednu takvu mogućnost da se razonode.