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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, svečano je otvorio sportsku manifestaciju “Deca Srbije” koja se održava u Požarevcu.

Svečanom otvaranju su prisustvovali i gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, državni sekretar ministarstva omladine i sporta Ratko Nikolić, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković, kao i proslavljeni srpski reprezentativci Željko Rebrača i Nikola Rađen.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je najvažniji cilj ovakvih programa da poveže decu koja žive u različitim zemljama i dodao da tu decu povezuju zajednički koreni, jezik, kultura i pripadnost Srbiji.

Želim da zapamtite jednu stvar - gde god da živite, Srbija je vaša kuća, rekao je ministar Milićević na svečanom otvaranju sportske manifestacije “Deca Srbije”.

1/8 Vidi galeriju Sportska manifestacija Deca Srbije otvorena u Požarevcu Foto: Marija Blagojević

Ove kampove ne organizujemo samo da biste igrali fudbal, košarku ili odbojku ili da biste samo upoznali našu istoriju i kulturu, rekao je ministar Milićević i dodao da je cilj, pre svega, da se međusobno upoznaju naši sunarodnici koji žive u različitim državama.

Prijateljstva koja danas započnu ovde, u Požarevcu, sutra će povezati Beč i Banjaluku, Pariz i Beograd, Cirih i Skoplje - i to je prava vrednost susreta na kampovima koje organizujemo, rekao je ministar Milićević.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da ovaj kamp ima poseban značaj jer se njime završava veliki ciklus letnjih kampova koji su se ovog leta organizovali širom Srbije.

Kroz kampove je prošlo više od 5.000 dece iz regiona i dijaspore, rekao je ministar Milićević i istakao da je to 5.000 novih susreta sa Srbijom i isto toliko prilika da neko dete bolje upozna svoj jezik, svoju istoriju i svoje korene.

Ovim kampom završavamo ovogodišnji ciklus, ali ne završavamo naš posao, rekao je ministar Milićević i dodao da briga o deci i mladima u regionu i dijaspori ne traje samo tokom leta - ona traje svakog dana u godini.

Želimo da svako naše dete, bez obzira na to gde je rođeno i gde odrasta, zna svoj jezik, poznaje svoje korene i oseća da pripada Srbiji, rekao je ministar Milićević i dodao da su upravo deca najvažniji most između Srbije i našeg naroda širom sveta - most koji gradimo za budućnost.

Nastavićemo da povezujemo našu decu, da podržavamo dopunske škole, naša udruženja i organizacije, da okupljamo naše ljude i da gradimo mostove između Srbije i Srba širom sveta, rekao je ministar Milićević i dodao da je sport jedan od najlepših načina da se stvaraju veze.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da Srbija čeka svoje sunarodnike, da se raduje njihovim uspesima i poručio da će Srbija uvek biti kuća svih njenih ljudi, bez obzira gde žive.