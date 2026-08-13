Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. AMSS savetuje vozačima da pre polaska provere stanje na putu.
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Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila se od jutros zadržavaju oko pola sata prilikom ulaza u Srbiju, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila.
Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. AMSS savetuje vozačima da pre polaska provere stanje na putu.
Visoke letnje temperature otežavaju vožnju a poseban oprez potreban je i u zonama radova.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs/Beta
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