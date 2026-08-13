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Nepoznate osobe su na današnji dan pre 23 godina iz "kalašnjikova" pucale na srpsku decu koja su se kupala u reci Bistrici i ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića. Teško su ranili Draganu Srbljak (13), Marka Bogićevića (12), Bogdana Bukumirića (14) i Đorđa Ugrenovića (20). Ivan Jovović je imao 19, a Pantelija Dakić 13 godina.

Ispaljeno 87 metaka

Tog 13. avgusta 2003. godine na improvizovanoj plaži i u reci Bistrici nalazila se grupa od 28 srpske dece i mladih iz Goraždevca. U tom trenutku na njih je iz zasede otvorena vatra.

Prema nalazima istražitelja Unmika, napadači su otvorili rafalnu paljbu iz automatskog oružja, najverovatnije "kalašnjikova", ispalivši ukupno 87 metaka na decu i mlade koji su se nalazili u vodi i na obali.

Postoje indicije da su napadači došli iz obližnjeg albanskog sela Zahač, ali njihov tačan broj i identitet nikada nisu utvrđeni.

Zločin uoči planiranog povratka Srba

Zločin se dogodio uoči planiranog povratka oko 200 prognanih Srba u taj deo Metohije.

Osudili su ga predstavnici Unmika, Kfora, Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Francuske, kao i zvaničnici privremenih organa samouprave u Prištini.

Nakon zločina, predstavnici međunarodne zajednice izjavili su da će "prevrnuti svaki kamen" kako bi pronašli počinioce. Međutim, ni nakon više od dve decenije niko nije odgovarao za napad.

Saslušano više od 70 svedoka, pretreseno preko 100 kuća

Beograd je odmah nakon napada zatražio hitno zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema dostupnim podacima, istražni organi Unmika i policija na Kosovu i Metohiji saslušali su oko 70 svedoka – prema pojedinim navodima, čak 75 – a pretreseno je više od 100 kuća u potrazi za dokazima i osumnjičenima.

Foto: Instagram Printscreen

Za informacije koje bi pomogle u rasvetljavanju zločina bila je raspisana nagrada od milion evra. Ipak, uprkos brojnim osudama i obećanjima da će zločin biti rasvetljen, istraga nije dala rezultate, a počinioci nisu otkriveni.

Istraga obustavljena, počinioci ostali nepoznati

Euleks je 2010. godine zvanično obustavio dalju istragu. Pet godina kasnije, 2015. godine, isto su učinile i institucije privremene vlasti u Prištini.

Ubistvo dece i mladih u Goraždevcu smatra se jednim od najtežih zločina nad srpskim stanovništvom od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju 1999. godine. Počinioci do danas nisu odgovarali, a Goraždevac je u godinama nakon zločina više puta bio meta napada. Zabeleženo je i skrnavljenje spomenika žrtvama ovog napada.

Goraždevac nekada i sada

Foto: Kurir TV

Goraždevac je nekada bio najveće srpsko selo u tom delu Metohije. Prema popisu iz 1981. godine, selo je imalo 1.440 stanovnika, od kojih su 72 odsto bili Srbi.

Foto: Kurir TV

Prema podacima iz 2011. godine, u selu je živelo 570 ljudi, od kojih je 255 bilo Srba, odnosno 44 odsto.