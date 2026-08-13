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Danas pravoslavni vernici obeležavaju Gospojinske poklade, praznik koji u našem narodu ima duboku simboliku i predstavlja poslednju pripremu pred početak strogog Gospojinskog posta.

Gospojinske poklade su dan koji se u tradiciji smatra trenutkom kada se "zatvaraju stari računi", i to ne samo oni materijalne prirode, već pre svega oni koje nosimo duboko u srcu.

Običaj za mlade devojke i momke koji se ne zaboravlja

Nekada je ovaj praznik bio izuzetno važan za mlade koji su tragali za srodnom dušom. Naime, u narodnoj tradiciji je ostalo zabeleženo da su se upravo na Gospojinske poklade širom zemlje održavali veliki vašari.

To je bila jedinstvena prilika da se momci i devojke upoznaju, druže i zagledaju jedni u druge. Atmosfera je bila svečana i radosna, a neretko su se baš tokom ovih okupljanja dogovarale i buduće svadbe. Zbog toga se verovalo da devojke na ovaj dan treba da budu otvorene za nove susrete i druženje, jer im poklade mogu doneti sudbonosnog partnera.

Reči koje danas obavezno morate izgovoriti

Suština današnjeg praznika leži u praštanju. Kako bismo rasterećeni i čistog srca zakoračili u predstojeći dvonedeljni post, narodni običaj nalaže da se pomirimo sa svima sa kojima smo u zavadi i oprostimo sve uvrede.

Da li žene moraju da nose maramu u crkvi Foto: Shutterstock

Kada se danas okupite sa porodicom i prijateljima za bogatom, mrsnom trpezom, obavezno izgovorite sledeće reči:

"Oprosti, ulazimo u post kao u more"

Onaj kome se obraćate treba da vam odgovori tradicionalnim rečima: "Neka je od Boga oprošteno, oprosti i ti meni"

Veruje se da ovaj jednostavan čin donosi mir, blagostanje i zaštitu celom domaćinstvu tokom cele godine.

Tri zlatna pravila za današnji dan: Šta se nikako ne radi?

Kako biste se na pravi način pripremili za post koji počinje već sutradan i koji se smatra jednim od najstrožih u godini (posti se uglavnom na vodi, osim vikendom i na praznik Preobraženje), važno je da ispoštujete ova pravila:

Vratite sve dugove: Danas je poslednji rok da vratite sve što ste pozajmili od drugih, kako biste u post ušli potpuno rasterećeni i bez materijalnih dugovanja.

Bez teških poslova: Narodno verovanje kaže da na ovaj dan ne treba započinjati nikakve nove projekte niti raditi teške fizičke i kućne poslove.

Moć lekovitog bilja: U starim vremenima, žene su na ovaj dan odlazile u berbu lekovitih trava, obavezno izgovarajući molitvu Presvetoj Bogorodici kako bi biljke imale jače dejstvo, a bolesne su vodile na izvore lekovite vode.

Iskoristite današnji dan za ljubav, praštanje i mir sa bližnjima, kako biste sa lakom dušom započeli predstojeći period duhovnog i telesnog pročišćenja.