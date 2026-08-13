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Turistima koji letuju na Halkidikiju stiže važno upozorenje, ostavljanje peškira, suncobrana, ležaljki i druge opreme na plaži preko noći više nije način da se "rezerviše" mesto za naredni dan. Opština Kasandra pojačala je kontrole i počela da uklanja stvari koje ostanu na javnim površinama, a akcija će, kako je najavljeno, biti nastavljena i na drugim plažama.

Obaveštenje o akciji objavljeno je u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je navedeno da opštinske službe uklanjaju peškire, asure, privatne suncobrane, ležaljke, stolice i drugu opremu ostavljenu na plažama.

Kako se navodi u objavi, pravilo važi i za turiste, pa se posetiocima praktično poručuje da svoju opremu nakon odlaska sa plaže ponesu sa sobom, čak i ako planiraju da se na istu plažu vrate narednog dana.

- Opština Kasandra na Halkidikiju nastavlja akcije uklanjanja peškira, asura, privatnih suncobrana, ležaljki, stolica i druge opreme koja se ostavlja na plažama i javnim površinama - navodi se u objavi.

Pre nego što oprema bude uklonjena, na pojedinim mestima postavljaju se obaveštenja na grčkom, engleskom i jednom slovenskom jeziku, kako bi upozorenje bilo jasno i brojnim stranim turistima.

Akcije su već sprovedene na više lokacija, među kojima su Mola Kaliva, Nea Skioni, Kalitea, Hanioti, kao i obalni pojas između Kriopigija i Polihrona. Iz Opštine najavljuju da će kontrole biti nastavljene i na drugim plažama Kasandre.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Posebno važno upozorenje odnosi se na sudbinu uklonjenih stvari. Naime, suncobrani, ležaljke i ostala oprema koju opštinske službe pokupe ne vraćaju se vlasnicima, već se prosleđuju ovlašćenim sistemima za reciklažu.

Turisti uglavnom podržali akciju

Objava je izazvala brojne reakcije turista, a većina komentara je u znak podrške odluci Opštine. Mnogi se žale da su plaže tokom dana prekrivene praznim peškirima i ležaljkama koje služe samo da bi se zauzelo mesto za sledeće jutro.

- Konačno. Nek krenu ujutru odmah od Polihrona. Celo popodne pola plaže zauzeto praznim peškirima i izvrnutim ležaljkama koje čuvaju mesto za ujutru. Ja sam juče sklonila i napravila nama mesta - napisala je jedna turistkinja.

Međutim, u komentarima se navode i drugačije situacije. Jedna članica grupe tvrdi da problem nije prisutan samo među turistima, već i među meštanima.