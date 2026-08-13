Novo pravilo na grčkim plažama! Nema više "čuvanja" mesta peškirom, evo šta vas čeka ako ostavite stvari
Turistima koji letuju na Halkidikiju stiže važno upozorenje, ostavljanje peškira, suncobrana, ležaljki i druge opreme na plaži preko noći više nije način da se "rezerviše" mesto za naredni dan. Opština Kasandra pojačala je kontrole i počela da uklanja stvari koje ostanu na javnim površinama, a akcija će, kako je najavljeno, biti nastavljena i na drugim plažama.
Obaveštenje o akciji objavljeno je u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je navedeno da opštinske službe uklanjaju peškire, asure, privatne suncobrane, ležaljke, stolice i drugu opremu ostavljenu na plažama.
Kako se navodi u objavi, pravilo važi i za turiste, pa se posetiocima praktično poručuje da svoju opremu nakon odlaska sa plaže ponesu sa sobom, čak i ako planiraju da se na istu plažu vrate narednog dana.
- Opština Kasandra na Halkidikiju nastavlja akcije uklanjanja peškira, asura, privatnih suncobrana, ležaljki, stolica i druge opreme koja se ostavlja na plažama i javnim površinama - navodi se u objavi.
Pre nego što oprema bude uklonjena, na pojedinim mestima postavljaju se obaveštenja na grčkom, engleskom i jednom slovenskom jeziku, kako bi upozorenje bilo jasno i brojnim stranim turistima.
Akcije su već sprovedene na više lokacija, među kojima su Mola Kaliva, Nea Skioni, Kalitea, Hanioti, kao i obalni pojas između Kriopigija i Polihrona. Iz Opštine najavljuju da će kontrole biti nastavljene i na drugim plažama Kasandre.
Posebno važno upozorenje odnosi se na sudbinu uklonjenih stvari. Naime, suncobrani, ležaljke i ostala oprema koju opštinske službe pokupe ne vraćaju se vlasnicima, već se prosleđuju ovlašćenim sistemima za reciklažu.
Turisti uglavnom podržali akciju
Objava je izazvala brojne reakcije turista, a većina komentara je u znak podrške odluci Opštine. Mnogi se žale da su plaže tokom dana prekrivene praznim peškirima i ležaljkama koje služe samo da bi se zauzelo mesto za sledeće jutro.
- Konačno. Nek krenu ujutru odmah od Polihrona. Celo popodne pola plaže zauzeto praznim peškirima i izvrnutim ležaljkama koje čuvaju mesto za ujutru. Ja sam juče sklonila i napravila nama mesta - napisala je jedna turistkinja.
Međutim, u komentarima se navode i drugačije situacije. Jedna članica grupe tvrdi da problem nije prisutan samo među turistima, već i među meštanima.
- U Nea Potidei meštani zauzeli prvi red celo leto. Inače, turisti takođe ostavljaju donje delove suncobrana da bi ujutru imali mesto na plaži. Danas je jedan stariji bračni par opomenut što je ostavio jednu ležaljku da odu do apartmana na dva sata. Kao, ne može tako da se ostavlja - navodi se u jednom od komentara.