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Požar na Stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan. Situacija je nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar.

U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen pod kontrolu.

Požar na Stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan.

Situacija je nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar.

Vatra se gasi i sa zemlje i iz vazduha.

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Foto: RTS Printscreen

U Srbiji je aktivno oko 40 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, požar kod Kraljeva se smiruje, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nakon obilaska terena u Breznici kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje.

Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije s Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene.

Požar koji je izbio u zemunskom naselju "13. maj" na lokalnom seniku još nije ugašen, ali nema povređenih.

Kurir.rs/ RTS

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