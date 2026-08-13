Borba sa vatrenom stihijom još traje: Najteže na Stolovima i u Deliblatskoj peščari, obuzdan požar u Bojniku
Požar na Stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan. Situacija je nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar.
U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen pod kontrolu.
Situacija je nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar.
Vatra se gasi i sa zemlje i iz vazduha.
U Srbiji je aktivno oko 40 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, požar kod Kraljeva se smiruje, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nakon obilaska terena u Breznici kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje.
Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije s Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene.
Požar koji je izbio u zemunskom naselju "13. maj" na lokalnom seniku još nije ugašen, ali nema povređenih.
Kurir.rs/ RTS