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Mladi su pokretači promena i generacija koja odrasta uz tehnologiju, društvene mreže i internet. Digitalni svet im pruža brojne mogućnosti za učenje, komunikaciju i kreativnost, ali istovremeno donosi i rizike sa kojima je važno da nauče da se suoče.

Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obeležava 12. avgusta, posebna pažnja usmerava se na značaj bezbednog odrastanja mladih - kako van ekrana, tako i u digitalnom prostoru.

Zaštita ličnih podataka jedan je od prvih koraka ka sigurnijem korišćenju interneta. Lozinke, fotografije, adresa stanovanja, broj telefona i drugi privatni podaci ne bi trebalo da budu dostupni nepoznatim osobama. Pažljivo podešavanje privatnosti na društvenim mrežama može dodatno smanjiti rizik od zloupotrebe podataka.

Poseban izazov predstavljaju onlajn prevare, koje postaju sve uverljivije. Sumnjive poruke, nepoznati linkovi, ponude koje deluju predobro da bi bile istinite ili zahtevi za slanje ličnih i finansijskih podataka zahtevaju dodatni oprez. Pre nego što se klikne na link ili odgovori na poruku, važno je zastati i proveriti kome se podaci zapravo šalju.

Ne treba zanemariti ni digitalno nasilje. Uvrede, pretnje, ponižavanje, širenje privatnih fotografija ili namerno isključivanje iz onlajn grupa mogu ostaviti ozbiljne posledice.

Poruka Međunarodnog dana mladih je jednostavna: mladi imaju snagu da menjaju svet, a da bi to mogli da rade, potrebno je da imaju bezbedno okruženje za odrastanje.