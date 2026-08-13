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Neobičan susret jednog srpskog turiste i morskog stanovnika u Grčkoj privukao je pažnju članova Fejsbuk grupe "Grčka info". Srbin je, kako je opisao u objavi, ronio sa dečjom maskom na plaži u Nikitiju kada je ugledao ribu neobičnog izgleda. Toliko ga je iznenadila da je odmah pozvao suprugu da je vidi, ali njena reakcija bila je potpuno drugačija.

- Ronim ja malo sa dečijom maskom na plaži u Nikitiju i vidim ovu ribu... Zovnem brzo ženu da vidi jer mi neće verovati, ona pobeže glavom bez obzira kad vidi ovo čudovište... Neverovatno i prelepo kad raširi ova krila... Pratio sam je sve dok sam mogao. Pa eto da podelim sa vama ovo nesvakidašnje iskustvo - napisao je turista.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a u komentarima su se javili i drugi turisti koji tvrde da su imali sličan susret sa ovom neobičnom ribom.

- To smo u Toroniju videli ja i deca. Prelepa je. Posle smo na istom području videli i ribu pauka - navodi se u jednom komentaru.

Drugi član grupe odmah je prepoznao životinju.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

- Kokot letač - nije opasna i nije otrovna. I ja sam je prvi put videla i usnimila - napisala je jedna članica.

Međutim, pojedini članovi grupe posumnjali su u autentičnost fotografija, pa je autor objave dodatno objasnio da fotografije nisu njegove.

Kako da je slikam i ulovim dok ronim sa dečjom maskicom... Slike skinute sa neta da pokažem šta sam video. Piše u objavi - odgovorio je on.

Kako je dodao, i sam dugo roni, ali ga je ova riba iznenadila.

- Ja ronim isto već više od 10 godina i mene je iznenadila ova prelepa riba. Imam i ja puno slika i video-snimaka. Ima jake, prelepe plave boje i skoro je nevidljiva na dnu, u pesku. Ako je uplašiš, raširi "krila". Obično budu u paru ili blizu jedna druge - napisao je.

Kokot letač, neobičan prizor ispod površine

Riba koju je turista opisao poznata je kao kokot letač, odnosno "leteći kokot". Prepoznatljiv je po velikim grudnim perajima koja podsećaju na krila i koja širi kada se oseti ugroženo. Iako zbog izgleda može da deluje zastrašujuće, nije otrovna niti predstavlja opasnost za kupače.