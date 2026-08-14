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Kada su kilometri samo broj, a solidarnost jedini jezik koji se razume prepreke ne postoje. To su na svom ličnom porimeru na najbolji način pokazali hrabri srpski vatrogasci koji su krenuli u nepoznato, da gase požare u Španiji i vođeni samo jednom željom – da spasu ljudske živote i zaustave vatrenu stihiju.

Nikola Matović, Dragan Milošević iz Čačka, Aleksandar Nikolić iz Gornjeg Milanovca i Dejan Kaplanović iz Ivanjice, vatrogasci-spasioci koji su zajedno sa kolegama iz Beograda, Niša, Kraljeva, Šapca, Valjeva, Pančeva i Smedereva učestvovali su u gašenju požara koji su danima buktali širom Kraljevine Španije.

Time što su se odazvali pozivu i drugom narodu pružili pomoć koja im je bila neophodna, naši vatrogasci-spasioci pokazali su humanost srpskog naroda. Vatrogasci iz Moravičkog okruga na put su tog 28. jula, krenuli spremni, sa svojom potrebnom opremom. Suočeni sa vatrenim paklom na drugom kraju kontinenta, momci iz zapadne Srbije pokazali su vrhunsku spremnost, rame uz rame sa evropskim kolegama, dokazujući da za hrabrost i solidarnost ne postoje granice.

- Velika nam je čast što smo na tako jednom važnom i teškom zadatku predstvaljali naš grad, našu jedinicu i pre svega našu zemlju. Susreli smo se sa požarima velikih razmera, preko 100 hektara je zahvaćeno bilo vatrenom stihijom. Dolaskom na lice mesta imali smo odmah prvu intervenciju na području koje se nalazi u blizini granice sa Portugalom, gasili smo vatru rame uz rame sa kolegama iz Španije. Svaka intervencija je opasna sama po sebi, bio je nepoznat teren i jako nepristupačan. Sve je bilo drugačije. Negde smo prilazili sa mehanizacijom, negde smo prilazili peške sa naprtnjačama jer drugačije nije moglo da se gasi - kazao je za RINU Dragan Milošević iz vatrogasno-spaslačke jedinice Čačak.

1/6 Vidi galeriju Ovo su srpski vatrogasci koji su gasili požare u Španiji Foto: RINA

Iako su ih od kuće delile hiljade kilometara, a pred njima stajao potpuno nepoznat teren i dramatični prizori uništenja, profesionalizam i veliko srce srpskih spasilaca nadvladali su svaku prepreku. Ova misija ostaće upisana kao svedočanstvo o neustrašivosti srpskih vatrogasaca.

- Sa kolegama smo odmah pristupili na gašenje požara. Udaljeni smo bili oko 3.000 kilometara od kuće i teren je potpuno drugačiji, potpuna nepoznanica za nas. Ali smo zadatku pristupili profesionalno i najbolje što smo mogli. Velika nam je čast bila što možemo da pomognemo ljudima u tako jednoj velikoj katastrofi. Gorela je šuma, nisko rastinje, izgoreli su domovi. Nas je bilo 40 vatrogasaca-spasilaca iz Srbije, koji su dali sve od sebe da ugase požar i pomognu kolegama i stanovništvu. Scene koje smo tamo videli zaista će nam ostati zauvek u sećanju. Zatekli smo pravu prirodnu katastrofu, meštani su već bili evakusiani i gledali su kako njihovi domovi gore - kazao je Aleksandar Nikolić, vatrogasac-spsilac vozač iz vatrogasno-spaslačkog voda Gornji Milanovac.

Srbija je zaista ponosna na svoje heroje koji su pružili ruku spasa tamo gde je bilo najteže i pokazali šta znači istinska humanost.