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Moguće vraćanje vojnog roka pokrenulo je obnovu i pripremu kasarni za prijem budućih regruta. Da bi sve bilo spremno već na proleće, Drugi centar za obuku i kasarna u Valjevu uveliko se pripremaju i opremaju.

Tokom 75 dana od vojnika će se, između ostalog, očekivati da naviknu na život u kasarni, na logorovanja i teren, da budu obučeni, ali i fizički spremni. U kasarni "Živojin Mišić" u Valjevu to će pokušavati da ostvare i na sportskim terenima i na različitim poligonima.

Poručnik Lazar Adžić, komandir voda, navodi da poligoni sadrže veliki broj terena.

- U centru je veliki fudbalski teren, dva terena za košarku, odbojku, jedan za tenis, imamo i dva poligona za prepreke i razne poligone kad je reč o višeboju - kaže Adžić.

Major Miroslav Marković, komandir Komandne čete, objašnjava šta se dešava tokom savladavanja prepreka.

- Vojnici prelaze prepreke uz korišćenje svih mišićnih grupa, cilj je da se razvije spremnost i da se pređu pravilno uz sve mere bezbednosti - ističe Marković.

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Za potrebe većeg broja vojnika Drugi centar za obuku priprema i poligon u naselju Peti puk. Radovi će biti završeni u novembru.

Potporučnik Stefan Milanović, komandir voda, kaže da je vežbalište podeljeno u tri celine.

- Poligon za dronove, taktička staza, a treća celina je poligon za obuku jedinice do nivoa ojačanog voda u odbrani. Sami radovi su počeli osmog juna, a završetak je novembar - navodi Milanović.

Oni koji su nekada služili vojni rok pamte zajednička tuširanja i, za razliku od onoga što se sprema za buduće regrute, nisu imali paravane niti privatnost. Setiće se i kako su izgledale nekadašnje spavaone. Danas je to u Valjevu nešto drugačije.

Major Zoran Drakulić, komandir čete za obuku, kaže da su opremljeni novim jednodelnim dušecima i novim ormanima.

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- Po vojniku je obezbeđeno 12 metara za smeštaj, ako to uporedimo s periodom pre zamrzavanja, kada je vojnik imao devet metara, stari trodelni dušek i mali metalni ormanić. Onda smo unapredili stanje i obezbedili odlične uslove za te buduće vojnike - kaže Drakulić.

U sklopu radova u ovoj kasarni, unapređen je i izgled jednog od dva strelišta kojima centar raspolaže. Pripremljena je prostorija s računarima povezanim na optički internet, verski prostor, spomen-soba. Od dolaska vojnika na obavezno služenje vojnog roka imaju velika očekivanja.

Pukovnik Nikola Fatić, komandant Drugog centra za obuku, kaže da imaju mladih, ali i iskusnih starešina.

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