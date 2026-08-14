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Kratko osveženje stiže narednih dana, ali će se vrućina brzo vratiti, a novi temperaturni vrhunac očekuje se oko 17. i 18. avgusta.

Prema prognozi RHMZ-a, do kraja meseca ostaje pretežno letnje i toplo vreme, uz povremene pljuskove i grmljavinu, dok zbog manjka padavina ostaje visok rizik od požara na otvorenom.

Nedeljko Todorović meteorolog Foto: Kurir Televizija

Vreme narednih dana - Stiže rashlađenje Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas nas očekuje pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.

Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni. a na jugu Banata i u Pomoravlјu jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak. Najniža temperatura od 11 do 19°C, a najviša od 29 do 33 stepeni.

- Naredna dva-tri dana biće nešto manje vruće, sa maksimalnim temperaturama uglavnom između 32 i 34, eventualno 35 stepeni. Posle toga, od subote ponovo sledi blag porast temperature, pa bi novi vrhunac mogao da bude oko 17. i 18. avgusta, kada će maksimalne temperature biti između 35 i 38 stepeni - rekao je za Kurir televiziju meteorolog Nedeljko Todorović.

Narednih dana nastavlјa se pretežno sunčano i toplo, za vikend i u ponedelјak u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar. Kako je rekao za Kurir meteorolog Todorović, novo osveženje moguće je oko 19. ili 20. avgusta, ali bez ozbiljnijih padavina.

Očekuje se pakleno leto i u Srbiji Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Jakov Milošević

- Mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ali oni ne bi doneli suštinsku promenu letnjeg vremena i vrućine - naveo je Todorović.

Krajem avgusta, prema njegovim rečima, raste mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali dugoročne prognoze treba uzimati sa rezervom.

- Posle 25. avgusta može da raste verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali to su samo nagoveštaji, a ne stroga prognoza. Prognoze duže od sedam ili deset dana nisu naročito pouzdane.

Sve u svemu, do kraja avgusta ostaje letnja varijanta vremena, sa izraženom vrućinom i povremenim kratkotrajnim osveženjima - za Kurir televiziju, zaključio je Todorović.

Foto: Marko Karović

Leto 2026. jedno od najtoplijih

Govoreći o utisku da je ovogodišnje leto jedno od najtoplijih i najsušnijih, Todorović je rekao da su slične vremenske prilike beležene i ranije.

- Ovo leto spada u natprosečno topla. Jun i jul bili su nešto manje topli nego prošle ili pretprošle godine, dok će avgust biti slično topao kao prošlogodišnji, možda čak i malo topliji. Generalno, leto je toplo, naročito kada posmatramo poslednjih nekoliko godina i poslednje tri do tri i po decenije. Međutim, slične vrućine beležene su i pre 80 ili 100 godina. Imali smo i tada temperature od 42 stepena i veoma sušna leta. Ekstremne temperature su se periodično pojavljivale i ranije u istoriji meteoroloških merenja - rekao je meteorolog.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovolјnim uticajem na javno zdravlјe stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, polјoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Kurir.rs