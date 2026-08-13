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Ima nečeg gotovo uzvišenog u iznenadnim putovanjima i onim trenucima kada odlučite da pobegnete od svakodnevne gradske kolotečine i prepustite se istraživanju novih ulica, arhitekture i kulture. Smešten u srcu mešovite i bogate istorije Banata, Temišvar već vekovima važi za jedan od najšarmantnijih gradova Centralne i Istočne Evrope. Nazvan "Malim Bečom" zbog svoje raskošne arhitekture, prostranih trgova i bogatog kulturnog nasleđa, ovaj rumunski biser postao je jedna od omiljenih destinacija za naše putnike..

Za sve ljubitelje autentičnih putovanja, vikend izleta ili kratkih kulturnih predaha, Beogradska autobuska stanica (BAS) omogućila je direktnu, udobnu i pouzdanu vezu koja Beograd i Temišvar povezuje na najlepši mogući način. Grad mostova, cveća i prelomnih istorijskih trenutaka Temišvar je grad u kome se prošlost i sadašnjost prepliću na svakom koraku. Kao prvi grad u Evropi koji je uveo električnu uličnu rasvetu još 1884. godine i mesto u kome je izbila revolucija koja je promenila modernu istoriju Rumunije, Temišvar nosi duh inovativnosti i slobode. Njegovo istorijsko jezgro obgrljeno je sa tri fascinantna trga - Trgom pobede (Piața Victoriei), Trgom ujedinjenja (Piața Unirii) i Trgom slobode (Piața Libertății). Šetnja kroz ove prostrane pešačke zone otkriva velelepne barokne palate, monumentalnu Pravoslavnu sabornu crkvu, Katedralu Svetog Đorđa, kao i brojne autentične kafanice i restorane u kojima se prepliću banatska, mađarska i rumunska kulinarska tradicija, što je još jedan od razloga zašto ga naši ljudi obožavaju.

Foto: Printscreen

Temišvar kao idealno odredište za porodice sa decom Nije tajna da je Temišvar već godinama jedna od najpopularnijih evropskih mikro-destinacija za porodice iz Srbije, i to sa vrlo dobrim razlogom. Pre svega, grad je izuzetno pitom, bezbedan i u potpunosti prilagođen pešacima sa ogromnim pešačkim zonama bez saobraćaja koje omogućavaju roditeljima da bezbrižno šetaju sa malom decom i kolicima. Decu posebno oduševljava čuveni Park ruža i vožnja šarenim brodićima po reci Begej, ali i poseban doživljaj posete jednom od najmodernijih akva-parkova u ovom delu Evrope - Amazonia Aquapark, koji nudi zabavu sa toboganima i bazenima tokom cele godine. Pored toga, blizina grada eliminise naporna višečasovna putovanja na kojima deca gube strpljenje, dok bogata gastronomska ponuda i više nego pristupačne cene čine da se svaka porodica ovde oseća kao kod kuće.

Foto: Printscreen

Čar putovanja autobusom: Povratak iskonskom uživanju u putu U eri brzog života, putovanje autobusom predstavlja poseban vid udobnosti koji nam vraća mogućnost da malo usporimo i zaista doživimo put. Dok sedite u prostranom, klimatizovanom sedištu pored velikog prozora, imate privilegiju da posmatrate kako se pred vama polako smenjuju živopisni pejzaži ravnice, bez potrebe da razmišljate o navigaciji, saobraćajnim gužvama, skupom gorivu ili potrazi za parkingom u stranoj zemlji. Putovanje autobusom sa BAS-a pruža vreme samo za vas, npr. za čitanje omiljene knjige, slušanje muzike, opušten razgovor sa saputnicima ili miran san. Bez stresa za volanom, na destinaciju stižete odmorni, sveži i spremni da odmah krenete u obilazak. Beogradska autobuska stanica kao vaša prva i najsigurnija stanica ka Evropi Kao ključno saobraćajno čvorište regiona, Beogradska autobuska stanica (BAS) decenijama predstavlja sinonim za pouzdanost, sigurnost i vrhunsku organizaciju. Sa modernim peronskim kapacitetima, prostranim čekaonicama i ljubaznim osobljem koje vam je uvek na usluzi, BAS pruža vrhunski nivo komfora od samog trenutka kada kročite na stanicu.

Kupovina karata za Temišvar i druge brojne destinacije na modernizovanim šalterima ili putem zvanične internet prezentacije omogućava vam da brzo i bez čekanja obezbedite svoje mesto. Putujući sa BAS-a, znate da iza vašeg putovanja stoji profesionalni sistem i licencirani prevoznici sa dugogodišnjim iskustvom, što garantuje da će svaka vožnja proteći u potpunoj bezbednosti.

Foto: Printscreen

Svakodnevni polasci prilagođeni vašem ritmu Nova direktna autobuska linija sa Beogradske autobuske stanice ka Temišvaru saobraća svakog dana u dva idealno usklađena termina - u 10:00 i 19:00 časova. Jutarnji polazak savršen je za sve koji žele da iskoriste popodne za kafu na Trgu ujedinjenja i prvu porodičnu šetnju, dok večernji polazak pruža sjajnu priliku za vikend beg odmah nakon radne nedelje. Sve informacije o cenama karata, popustima za decu i penzionere, kao i rezervacijama, možete lako pronaći na sajtu BAS-a. Spakujte kofere, povedite najdraže i otkrijte evropski šarm Temišvara već ovog vikenda!