Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Naime, dnevni utrošak električne energije obračunava 16 sati po višoj tarifi, a osam sati po nižoj.

- Jeftina struja traje osam časova svakog dana, ali ne započinje za svako domaćinstvo u Srbiji u isto vreme, iako je uvek reč o noćnim satima.

Doba primene niže tarife određeno je Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje koju je usvojila Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS), kažu iz Elektrodistribucije Srbije (EDS).

Foto: Shutterstock, Marina Lopičić

- Primena "niže dnevne tarife" u zavisnosti od distributivnog područja u Srbiji počinje između 22.00 i 24.00 časa i traje neprekidno osam časova svakog dana bez obzira na sezonske promene u računanju vremena, vikend, neradne dane, državne ili verske praznike - navode u EDS, a prenosi N1.

Srbija je, ističu, podeljena na tri zone za primenu niže tarife – Beograd, Vojvodinu i centralnu Srbiju.

- Na području Beograda signal za promenu tarifa na brojilima šalje se automatski daljinskim putem iz komandnog centra distribucije i niža tarifa primenjuje se od 24.00 do 8.00 časova. Na području Vojvodine niža tarifa se primenjuje od 23.00 do 7.00, a u centralnoj Srbiji od 22.00 do 6.00 časova.

Nižu i višu tarifu, podsećaju, mogu da koriste isključivo domaćinstva koja imaju dvotarifna brojila.