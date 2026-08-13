Slušaj vest

U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom prostoru, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari kod Kovina, gde je vatrena stihija zahvatila više od 2.000 hektara. Nadležne službe su na terenu i nalaze se u stanju pojačane pripravnosti.

Aktuelna situacija razmatrana je na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, kojoj je predsedavao potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i komandant Štaba Ivica Dačić.

Pored požara u Deliblatskoj peščari, složena situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva, u Breznici na teritoriji opštine Bujanovac, kao i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik.

Alarmantan je podatak da je samo tokom poslednjih sedam dana evidentirano oko 900 požara na otvorenom. Zahvaljujući brzim intervencijama i velikom angažovanju vatrogasaca-spasilaca, oni su stavljeni pod kontrolu i ugašeni.

Ministar Dačić zahvalio je svim pripadnicima službi, institucija i organizacija koji učestvuju u gašenju požara i koji u izuzetno teškim uslovima ulažu maksimalne napore kako bi zaštitili ljude, imovinu i životnu sredinu.

Foto: MUP RS

"Nema žrtava, stambeni objekti su zaštićeni"

On je naglasio da je, uprkos složenoj situaciji na pojedinim požarištima, najvažnije to što nema ljudskih žrtava i što su stambeni objekti zaštićeni. Sve raspoložive snage ostaće angažovane do potpune stabilizacije situacije.

Na sednici je razmatrana i hidrološka situacija, posebno nizak vodostaj Dunava i funkcionisanje Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav. Nakon izuzetno niskih vodostaja zabeležen je određeni porast, ali se stanje i dalje pažljivo prati.

1/14 Vidi galeriju Dačić obišao požare u Srbiji Foto: Mup

Kakva je situacija sa vodostajem Dunava

Nizak vodostaj Dunava otežava rečni saobraćaj, zbog čega plovila imaju smanjenu nosivost, a plovidba se odvija ograničenim kapacitetima.

Snabdevanje električnom energijom za sada je stabilno, dok se stanje elektroenergetskog sistema kontinuirano nadzire zbog ekstremno visokih temperatura i povećane potrošnje.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Nastavljeno je i pojačano praćenje kvaliteta površinskih voda, vazduha i stanja vodosnabdevanja, posebno na područjima ugroženim sušom, visokim temperaturama i niskim vodostajima.

Republički štab nastaviće da prati situaciju i da u saradnji sa svim nadležnim institucijama i službama preduzima neophodne mere radi zaštite života, imovine i bezbednosti građana.