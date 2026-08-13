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Nema svako dete tu sreću da odrasta okruženo majčinskom ljubavlju i toplinom porodičnog doma. Neka od njih bivaju ostavljena bez reči i objašnjenja, a tu duboku ranu i tihu tugu nastavljaju da nose kroz čitav život.

Kako izgleda čežnja za majkom, toplim domom i sigurnošću ispričao je jedan Elvir koji je to doživeo na sopstvenoj koži, a podelila je Fejsbuk stranica Gradačac.

Njegovu potresnu ispovest, koja je tek nagoveštaj silne boli koju sa sobom nosi ostavljeno dete, prenosimo u celosti:

"Sedmi sam razred. Živim sa dedom i nanom u maloj kući na periferiji grada. Otac radi u Nemačkoj i dolazi u tri meseca.Nemam ni brata ni sestre.

Najteže mi pada što mi deda dolazi na roditeljski. Nije da me je stid, samo...

Majke se ne sećam.

Ostavila nas je kad mi je bilo tri meseca. Nikad se nije javila. Da pita. Da se interesuje.

Foto: Vira Petrunina / Alamy / Profimedia

Na fotografijama sam je često gledao.

U svojoj trošnoj pernici, iza olovki, držim njenu fotografiju koju u tajnosti izvučem i pogledam kad mi je teško, jer sam kao mali mislio da majčinska ljubav može otkloniti sve brige, sve nedaće.

I zaista, kad god pogledam fotografiju tajno, bude mi lakše. I moje tuge odu.

Znao sam i da ona misli na mene. Možda na oca ne, ali na mene...

Znam da je i otac patio. Otišla je i napustila nas. Bez ikakvog povoda. Razloga. Bez pozdrava...

Iako sam u ocu godinama tražio krivca, nisam ga našao. Otac moj je vredan i radišan covjek. Radi u Nemačkoj na građevini.

I pored teškog posla, na svakoj pauzi me nazove na Viber. Ili pošalje poruku. Da pita, da bodri, da pita za dedu i nanu.

Ja sam u samoći svoje sobe, kada legnem, majčinu fotografiju stavljao pod jastuk. Znam da i ona pati za mnom.

Foto: Fejsbuk Printscreen

Tragao sam danima, mesecima za njom. Onda sam, jednog prelepog majskog predvečerja, na Fejsbuku prepoznao ženu sa fotografije pod mojim jastukom. U mojoj pernici.

Bože moj. Ona. Majka. Čudno joj prezime. Ali je ona...

Na profilnoj slici dve devojčice. Polusestre, pomislih. Ali neka, ja, ne znam... Ne smem... Ali, ovo je prilika - sad ili nikad.. Drhtavom rukom mokrom od znoja sam pritisnuo zahtev za prijateljstvo.

Bože moj, konačno... Čekao sam odgovor do dugo u noć.

Zaspao sam. Ujutro je zazvonio alarm za školu. Telefon od silne treme nisam smeo pogledati. Tek nakon dolaska u školu, pred školskim vratima sam pogledao...

Bože - odbila je zahtev!

Ne, nije moguće. Tolike godine, besane noći, nadanja... Moja majka mi odbila zahtjev za prijateljstvo.

Nije htela ni preko Fejsbuka ostvariti kontakt sa mnom. Iako sam njen. Iako me rodila... Iako je upoznavanje sa njom bilo misija mog života.

Samo sam želio da je upoznam. Da me ženski, topli majčin glas pozove: "Sine".

Ni to nije smogla snage. Bože, kakva je to majka? Zar joj ništa ne značim u životu?

Celi dan u školi nisam progovorio niti reč. Nisam čak bio ni svestan koje smo časove imali.

Kada smo seli u školski autobus, pronašao sam mesto gde ću sesti sam.

Izvadio sam iz pernice njenu fotografiju. Dugo sam je gledao. Uzdisao. Kada je autobus ušao u tunel, iz mene je izašla sva tuga nesretnog dečaka koji svoju majku nikada vidio nije.

Grcao sam u suzama. Bio sam sam. Niko me video nije. Kad sam došao kući, nana me upita: "Kao da si plako', šta je bilo?"

"Ma, malo me zub boleo", slagah.