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Kada savremena tehnologija stigne u učionice, menja se prostor u kojem učenici stiču znanja, ali se istovremeno otvaraju i nove mogućnosti za njihovo obrazovanje i razvoj. Upravo sa tom idejom Fondacija Mozzart nastavlja da pruža podršku školama širom Srbije, a posebno mesto među ovogodišnjim donacijama zauzima pomoć upućena Sedmoj beogradskoj gimnaziji.

Nakon što je ovoj obrazovnoj ustanovi pre samo nekoliko meseci uručeno 20 računara i sedam monitora, podrška je sada dodatno proširena. Sedma beogradska gimnazija dobila je električni klavir, laptop, šest monitora, smart televizor, tri klima uređaja i brojnu dodatnu opremu.

Ova donacija predstavlja ulaganje u različite segmente školskog života – od digitalizacije i savremenih nastavnih metoda, preko boljih uslova za rad, do prostora koji učenicima omogućava da razvijaju svoje talente i interesovanja. „Ova donacija je velika i važna za učenike Sedme beogradske gimnazije, i veliko hvala Fondaciji Mozzart na donaciji koja će biti vrlo značajna u pogledu unapređenja nastave, digitalnih kompetencija učenika, ali i značajna za bolje uslove i rad učenika naše gimnazije“, izjavila je direktorka Sedme beogradske gimnazije Marija Reković.

Foto: Stefan Simonović

Kada se ulaže u digitalno obrazovanje dece, ne opremaju se samo učionice – otvaraju se vrata znanju, idejama i budućim inovacijama. Najvrednija investicija zato nije sama oprema, već potencijal mladih koji će uz nju učiti, stvarati i napredovati. Upravo zato podrška Fondacije Mozzart obrazovanju nije usmerena samo na tehničko opremanje škola, već na stvaranje boljih uslova u kojima učenici mogu da razvijaju svoje veštine i pripremaju se za svet koji se ubrzano menja. ULAGANJE U OBRAZOVANJE KAO INVESTICIJA U BUDUĆNOST Ta podrška tokom ove godine stigla je i do Srednje škole „Lukijan Mušicki“ u Temerinu, smeštene u dvorcu iz 18. veka. Savremena kompjuterska oprema obogatila je školu, a osim računara, štampača, projektora i laptopova, donirani su i novi stolovi i stolice. Tako je informatički kabinet dobio potpuno novi izgled i funkcionalnost, baš u trenutku kada je učenicima bila najpotrebnija – pred polaganje maturskih ispita.

1/5 Vidi galeriju Od novih računara do novih ideja: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije Foto: Stefan Simonović