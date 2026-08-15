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Letovanja su, po pravilu, onaj deo godine kom se mesecima unapred radujemo. Planiramo svaki detalj - od spakovanih kupaćih kostima, preko izleta, do onih mirnih večernjih šetnji pored mora. Međutim, život često ima sopstveni scenario, pa se i na najlepšim odmorima u sekundi mogu dogoditi nepredviđene situacije.

Nema većeg košmara za roditelja od onog kada se u sekundi dete izgubi iz vida. Upravo to se dogodilo jednoj porodici u Polihronu na Halkidikiju, kada se njihov trogodišnji sin izgubio na glavnom šetalištu.

Sekunde u takvim trenucima deluju kao večnost, a šok i strah često onemoguće čoveka da reaguje kako treba.

Plaža u Polihronu
Polihrono Foto: Shutterstock

"Pozdrav svima, tražim ljubaznog Britanca koji je pomogao mojoj porodici u nedelju uveče. Naš trogodišnji sin se izgubio na glavnom šetalištu na obali u Polihronu. Ovaj divni čovek ga je pronašao i vratio nam ga bezbedno. Šetao je sa suprugom i malim detetom u kolicima. Britanski je državljanin, ima kratku smeđu kosu, a verujem da ima i kratku bradu. Bili smo u šoku i duboko potreseni, pa nismo stigli da mu se pravilno zahvalimo ili tražimo njegovo ime.

Ako ste taj čovek, ili ako poznajete britansku porodicu sa malim detetom u kolicima koja trenutno boravi u Polihronu, molim vas kontaktirajte me. Samo želimo da vam se zahvalimo kako treba. Molim vas podelite ovu objavu! - napisala je jedna naša žena na Fejsbuk grupi Grčka info dajući na ovaj način samo da se nasluti opseg drame koju su proživeli u trenutku kada su shvatili da deteta nema.

U komentarima su mnogi ljudi poželeli porodici da pronađu svog spasioca, a sama priča je podsetila da se nepredviđene okolnosti dešavaju svima, koliko god bili oprezni, ali i da su ljudskost i nesebičnost i dalje tu, prisutni među nama - često u liku potpunog stranca.

Šta uraditi ako se dete izgubi

  • Ostanite smireni i pretražite neposrednu okolinu, dozivajući dete imenom.
  • Obavestite ljude u blizini, pokazujući im kako dete izgleda.
  • Pregledajte mesta na koja je dete moglo da se sakrije ili koja su mu privukla pažnju.
  • Prijavite nestanak policiji bez odlaganja i dajte sve precizne podatke.

Šta dete treba da zna

  • Da odmah stane i ostane na mestu gde je shvatilo da se izgubilo.ž
  • Da potraži osobu u uniformi, kao što je policajac ili radnik obezbeđenja.
  • Da zna svoje puno ime, broj telefona i ime roditelja.
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