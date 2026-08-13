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Saobraćajna policija ulazi u novu fazu digitalizacije, a policijski službenici dobijaju Android uređaje koji bi trebalo da omoguće brže kontrole, manje administracije i kraće zadržavanje građana.

Policijska stanica u rukama jednog policajca

Bojan Marković je objasnio da novi uređaji policajcima omogućavaju da direktno na terenu pristupe zvaničnim evidencijama i podacima koji su im potrebni za obavljanje posla, čime se, kako ističe, značajno smanjuje administracija.

- Pre dva meseca smo započeli prvu fazu uvođenja Android uređaja i policijski službenici su bukvalno dobili jednu malu kancelariju na terenu. Pomoću tih uređaja mogu da pristupe našim zvaničnim evidencijama i podacima koji su im neophodni da na zakonit način završe posao koji su započeli. Naravno, policajac neće imati pristup svim podacima, već samo onima koji su mu neophodni za konkretan zadatak. Uređaje smo najpre uveli u pet policijskih uprava - u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu i Prijepolju, a već sledeće nedelje biće ih u svim policijskim upravama. Do kraja septembra očekujemo više od 800 uređaja na terenu, a cilj nam je da do kraja godine svi policijski službenici budu opremljeni njima i da u potpunosti isključimo korišćenje papira - rekao je Marković.

Kako je objasnio, uvođenje Android uređaja samo je jedan segment šire digitalizacije saobraćajne policije koja traje već nekoliko godina.

- Ovo je samo jedan manji deo celokupne digitalizacije saobraćajne policije, koja je počela pre tri godine. Već smo građanima ponudili određene usluge, pa tako mogu da vide svoj saobraćajni dosije na portalu eUprave. Oni koji imaju otvoreno eSanduče već dobijaju pozive kada njihovo vozilo bude snimljeno u prekršaju, pa mogu pravovremeno da dobiju informaciju i da se izjasne preko portala eUprave. Radimo i na novoj usluzi koja se odnosi na sklapanje sporazuma o priznanju krivice i očekujemo da i ona bude dostupna do kraja meseca. Smatramo da ovim procesom naš rad postaje transparentniji i objektivniji, dok policajcima smanjujemo administrativne procedure i omogućavamo da više vremena provode tamo gde su najpotrebniji, na putu - istakao je Marković.

Foto: Kurir Televizija

Vozači će manje čekati, kazna može da se plati na licu mesta

Za građane se, kako je rekao Marković, osnovna procedura kontrole neće menjati, ali bi samo sprovođenje postupka trebalo da bude znatno brže.

- Za vozače ostaje ista procedura, ali će mnogo manje vremena čekati da se napiše prijava. Takođe, biće omogućeno da novčanu kaznu plate na licu mesta, bez odlaska na šaltere, a takse će u tom slučaju biti znatno manje nego kada se ide na šalter. Cilj je da čitav postupak bude jednostavniji i efikasniji, kako za policijske službenike, tako i za građane - objasnio je Marković.

Govoreći o najčešćim prekršajima, on je posebno upozorio na brzinu, alkohol, korišćenje telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, naglašavajući da se najteže saobraćajne nezgode uglavnom ne događaju zbog samo jednog faktora.

- Brzina je svakako jedan od glavnih prekršaja i glavnih uzročnika najtežih saobraćajnih nezgoda, ali gotovo nikada nije samo jedan uzrok. U pitanju je kombinacija više faktora, tu su preticanje, alkohol, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i korišćenje telefona. Sve su to prekršaji koji mogu značajno da utiču na težinu saobraćajnih nezgoda. Zato apelujem na vozače da poštuju saobraćajne propise, ali pre svega da poštuju sebe i ljude oko sebe. Jedna greška za volanom može da promeni nečiji život u negativnom smislu i zato je najvažnije da budemo odgovorni - poručio je pukovnik Bojan Marković.

04:13 VOZAČI, OVO ĆE VAM ZNATNO SKRATITI ČEKANJE! Policija uvodi 800 novih uređaja, evo šta se sve menja Izvor: Kurir televizija

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