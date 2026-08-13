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Iako na našim putevima nije toliko čest, u inostranstvu ga redovno viđamo, posebno ispred velikih tunela. Ipak, retko koji vozač putničkog automobila zapravo zna šta ovaj znak znači i kome je tačno namenjen.

Iako deluje kao neka nepoznata oznaka za naplatnu rampu ili elektronsku naplatu putarine, istina je potpuno drugačija. Evo o čemu se zapravo radi i zašto ovaj znak ima ključnu ulogu u bezbednosti na putu.

Šta zapravo znači saobraćajni znak sa slovom "E"?

Ukoliko ugledate tablu sa slovom "E" ispred tunela, dobra vest je da vi, kao vozač običnog putničkog automobila, ne morate da brinete. Ovaj znak, naime, nije usmeren na sve vozače. U pitanju je stroga zabrana ulaska za posebnu grupu vozila koja prevoze opasne materije, označene karakterističnim narandžastim "ADR" tablama.

Oznaka "E" u evropskim propisima predstavlja najvišu kategoriju ADR ograničenja koja važi u tunelima. To u praksi znači da kroz taka Saobraćajni znak sa slovom 'E' označava zabranu prolaska za vozila koja prevoze opasne materije u tunelima. Saznajte više o njegovom značenju. v objekat ne smeju da prolaze kamioni i cisterne koji prevoze gorivo, hemikalije i druge visoko rizične terete koji bi u slučaju saobraćajne nesreće mogli da izazovu katastrofu. Zabrana obuhvata i vozila teža od 8 tona koja transportuju specifičnu robu spakovanu u takozvanim "ograničenim količinama".

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Postoje i strogi izuzeci

Kao i kod svakog pravila, i ovde postoje izuzeci. Bez obzira na znak "E", kroz tunel je dozvoljen prolaz vozilima koja prevoze tačno određene materijale svrstane pod specifičnim "UN" brojevima.

Među njima su, na primer, medicinski i klinički otpad, određeni radioaktivni materijali koji se prevoze pod posebnim, strogo kontrolisanim uslovima, kao i specifične materije koje ugrožavaju životnu sredinu, ali nemaju razoran eksplozivni ili zapaljivi potencijal unutar samog tunela. Za vozače ovakvih tereta, slovo "E" ne predstavlja prepreku.

U Južnoj Americi priča je potpuno drugačija

Zanimljivo je da slovo "E" na saobraćajnim znakovima može da vas dovede u ozbiljnu zabludu ukoliko otputujete van granica Evrope. Naime, ako u Argentini ili Brazilu ugledate precrtano slovo "E", to nema apsolutno nikakve veze sa kamionima i opasnim materijama.

Tamo ovaj znak ima mnogo jednostavnije značenje koje se odnosi na sve vozače - zabrana parkiranja. Za stanovnike Južne Amerike ovo je potpuno logično, jer slovo "E" potiče od španske reči "estacionar", što znači parkirati.

Baš kao što mi u Evropi imamo dobro poznati plavi znak sa slovom "P" (Parking), tako u Južnoj Americi vozače može da zbuni naša oznaka, dok mi moramo da pazimo da nam "pauk" ne odnese auto ako ignorišemo njihovo precrtano "E".

Pamet u glavu pre polaska na put

Ovaj primer nam savršeno pokazuje koliko saobraćajni simboli, iako na prvi pogled izgledaju slično širom sveta, mogu imati potpuno različito značenje u zavisnosti od toga na kom se kontinentu nalazite.