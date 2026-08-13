Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski priredila je večeru za predstavnike udruženja roditelja, boračkih i penzionerskih udruženja i druge ljude dobre volje, a družili su se u dvorištu kuće u naselju Letnjikovac u Šapcu gde je provela veliki deo detinjstva.

"Ovo dvorište u naselju Letnjikovac u Šapcu za mene nije samo mesto - ovde sam provela veliki deo svog detinjstva, uz ujaka, baku, ujnu i sestre. Zato sam baš ovde poželela da večeras budemo među svojima - sa Šapčanima, udruženjima roditelja, boračkim i penzionerskim udruženjima i svim ljudima dobre volje", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: