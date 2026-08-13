Ministarka Đurđević Stamenkovski ugostila predstavnike udruženja u dvorištu u kome je provela detinjstvo: Ovde smo da slušamo naše građane (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski priredila je večeru za predstavnike udruženja roditelja, boračkih i penzionerskih udruženja i druge ljude dobre volje, a družili su se u dvorištu kuće u naselju Letnjikovac u Šapcu gde je provela veliki deo detinjstva.
"Ovo dvorište u naselju Letnjikovac u Šapcu za mene nije samo mesto - ovde sam provela veliki deo svog detinjstva, uz ujaka, baku, ujnu i sestre. Zato sam baš ovde poželela da večeras budemo među svojima - sa Šapčanima, udruženjima roditelja, boračkim i penzionerskim udruženjima i svim ljudima dobre volje", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Posle današnjeg obeležavanja 220 godina od Boja na Mišaru, razgovora sa našim najstarijima i osobama sa invaliditetom, večeras smo ovde da slušamo naše građane, njihova pitanja, predloge i ideje. Jer najbolje se čujemo kada smo bliski jedni drugima. A ima li lepšeg mesta za to nego u dvorištu u kojem sam odrasla - u svom Šapcu. Među svojima."