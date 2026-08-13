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Polomljeni delovi motora razbili su prozor na avionu kompanije Rajaner ubrzo nakon poletanja u Grčkoj prošlog meseca, zbog čega je glava putnika iz srbije, Ljubiše Karovića, usisana kroz otvor na trupu aviona pre nego što su ga drugi putnici povukli na sigurno, saopštili su u četvrtak američki istražitelji.

Delovi koji su izleteli iz motora nakon što se polomila lopatica ventilatora razbili su prozor i oštetili trup aviona na još nekoliko mesta, navodi se u izveštaju američkog Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB).

1/4 Vidi galeriju Snimci iz aviona Rajanera u kome je povređen Srbin nakon pucanja prozora tokom leta Foto: Printskrin, Printscreen/BBC Star Channel

Incident se dogodio ubrzo nakon što je avion 10. jula poleteo iz Soluna, na severu Grčke. NTSB je u motoru pronašao ostatke ptica, što ukazuje na mogućnost da je avion udario u ptice prilikom poletanja.

Šezdesetjednogodišnji muškarac koji je umalo bio usisan iz aviona zadobio je povrede vrata i ramena, kao i opekotine od trenja, pre nego što su ga drugi putnici povukli nazad u avion Boing 737-800.

Putnici u panici pomogli muškarcu nakon što je prozor pukao

Stjuardese su istražiteljima rekle da su čule i osetile glasne, neprekidne vibracije i videle dim ili maglu u kabini pre nego što su se maske za kiseonik spustile sa plafona.

Jedna od stjuardesa potom je primetila da neki putnici ustaju i pozivaju pomoć jer je muškarac koji je sedeo na sedištu pored prozora u 11. redu delimično ostao zaglavljen u oštećenom prozoru. Ostali putnici uspeli su da ga povuku nazad u kabinu.

Lopatice motora pregledane su u maju

Rajaner je prošlog meseca u saopštenju naveo da se let „vratio u Solun ubrzo nakon poletanja kada se prozor za putnike odvojio tokom leta“.Međunarodna vazduhoplovna pravila omogućavaju grčkoj Upravi za istrage bezbednosti u vazdušnom i železničkom saobraćaju da istragu prepusti američkom Nacionalnom odboru za bezbednost saobraćaja (NTSB), što je u ovom slučaju i učinjeno, uz učešće Grčke.

NTSB je ukorio izvršnog direktora Rajanera Majkla O'Lirija nakon što je on prošlog meseca rekao investitorima da je istraga usmerena na oštećenje izazvano stranim predmetom, a ne na starost aviona ili istoriju njegovog održavanja. NTSB je saopštio da istražitelji nisu isključili nijednu mogućnost i da O'Liri nije bio ovlašćen da govori o istrazi.

Evidencija o održavanju pokazuje da su lopatice ventilatora na desnom motoru, koje su otkazale, bile podvrgnute ultrazvučnim pregledima u maju 2026. i novembru 2025. godine, pri čemu nije utvrđeno oštećenje. Međutim, NTSB navodi da su posade aviona tokom prethodne godine prijavile četiri sumnjiva udara ptica u isti motor. Nakon dva od ta četiri sumnjiva udara pronađeni su ostaci ptica.

Asošijeted pres poslao je mejlom zahteve za komentar nalaza NTSB-a kompanijama Rajaner, Boing i CFM Internešnal, proizvođaču motora.

Najmanje dva slična incidenta već su se dogodila u kojima su delovi motora kompanije CFM otkazali i probili u kabinu aviona. Godine 2018. jedna žena je poginula na letu kompanije Sautvest erlajns nakon što je delimično usisana kroz razbijeni prozor. Još jedan avion kompanije Sautvest erlajns pretrpeo je slično oštećenje motora povezano sa lomljenjem lopatice 2016. godine iznad Floride.

Oštećenje nastalo nekoliko minuta nakon poletanja

Avion sa jednim prolazom, koji može da primi do 189 putnika, isporučen je nov kompaniji Rajaner 2008. godine, prema podacima sajta za praćenje letova Flajtradar24.

Podaci o letu pokazuju da se avion popeo iznad 15.000 stopa (4.570 metara) oko šest minuta nakon poletanja, a zatim se odmah spustio na oko 6.000 stopa (1.830 metara) kako bi, prema Flajtradar24, „sagorevao gorivo 30 minuta“, pre nego što se oko sat vremena nakon poletanja vratio u Solun.

Ljubiša Karović sa ženom Svetlanom Grković Foto: Facebook Prinscreen

Let je obavljala kompanija Malta er, podružnica Rajanera, najvećeg niskotarifnog avio-prevoznika u Evropi.

Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili u terminal. Jedan putnik zatražio je i dobio medicinsku pomoć na zemlji u Solunu, saopštila je avio-kompanija u tadašnjem saopštenju.