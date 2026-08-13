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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se povodom vremenskih prilika koje nas očekuju narednih dana i objavio detaljnu prognozu.

Sutra pretežno sunčano i prosečno toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak. Najniža temperatura od 11 do 19 °C, a najviša od 29 do 33 °C, najavio je RHMZ.

Vreme za vikend

Tokom vikenda i u ponedeljak, 15, 16. i 17. avgusta, zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme. U košavskom području očekuje se vetrovito vreme uz umeren i jak jugoistočni vetar.

Promena vremena očekuje se u utorak, 18. avgusta, kada će doći do prolaznog naoblačenja, kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Temperatura će biti u padu, dok će severozapadni vetar biti pojačan.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, stoji u najavi RHMZ.