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U Beogradu je upaljen alarm zbog pojave virusa Zapadnog Nila. Na Čukarici je detektovan komarac zaražen ovim virusom, zbog čega nadležni apeluju na građane da tokom perioda najveće aktivnosti komaraca pojačaju mere zaštite i izbegavaju ubode.

Inače, početkom avgusta, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su u Srbiji registrovana prva dva slučaja groznice Zapadnog Nila ove godine. Oboje obolelih je sa područja Beograda, a zbog razvoja neuroinvazivnog oblika bolesti hospitalizovani su na Klinici za infektivne i tropske bolesti.

Da li postoji rizik od daljeg širenja virusa, koji će biti naredni koraci nadležnih službi i koje su ključne mere prevencije, za emisiju "Redakcija", otkrila je Dubravka Planinac, dr veterinarske medicine Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd.

- Nema potrebe za strahom i brigom. Virus groznice Zapadnog Nila prisutan je u Srbiji i Beogradu još od 2012. godine i nije reč o novoj pojavi. Sve nadležne institucije, od Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" do stručnih službi koje se bave monitoringom i suzbijanjem komaraca, prate situaciju, brojnost i vrste komaraca, kao i prisustvo virusa u njihovoj populaciji - rekla je Planinac.

Dubravka Planinac, dr veterinarske medicine Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd Foto: Kurir Televizija

"Virus nije nova pojava u Srbiji"

Objasnila je zbog čega prisustvo virusa Zapadnog Nila ne bi trebalo da izaziva paniku.

- Tačno je da je u pojedinim zemljama regiona trenutno nešto nepovoljnija situacija, što je možda dodatno zabrinulo građane, ali nema razloga za paniku. On se održava u prirodi kroz ciklus u kojem su ptice nosioci virusa, dok su komarci njegovi prenosioci. Ljudi i domaće životinje su slučajni domaćini - kaže ona.

Kako je doktorka istakla, nakon detekcije virusa, nadležne službe pojačale su tretmane protiv komaraca širom Beograda i najavile da će akcije biti nastavljene.

- Sektor ekologije i "Gradska čistoća" bave se i monitoringom i suzbijanjem komaraca. Kada dobijemo rezultate od kolega koji se bave monitoringom, kao i iz naših laboratorija, pojačavamo tretmane. Sprovodimo i larvicidne tretmane i tretmane protiv odraslih komaraca. Već desetak dana, možda i više, svakog jutra smo na terenu. Visoke temperature nas nisu sprečile, već smo organizovali jutarnje tretmane. Praktično smo tretirali ceo grad, odnosno sve opštine, uključujući i Obrenovac, a nastavićemo da radimo i u narednom periodu - istakla je.

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- Pratimo prisustvo virusa groznice Zapadnog Nila u komarcima, obaveštavamo nadležne institucije i važno je da i građani povedu računa. Naravno da mogu da izlaze u prirodu, da idu na pecanje i da borave na otvorenom, ali ukoliko odlaze na mesta gde očekuju veću brojnost komaraca, trebalo bi da se zaštite. Tu pre svega mislim na korišćenje repelenata, kao i svetliju garderobu dugih rukava i nogavica - upozorila je.

Građani mogu da smanje rizik tako što će uklanjati stajaću vodu u dvorištima, na terasama i oko kuće, gde se kućni komarci najlakše razmnožavaju, posavetovala je doktorka.

- Važno je i da građani obrate pažnju na stajaću vodu. Komarci iz roda Culex pipiens, odnosno kućni komarci, među kojima se najčešće detektuje ovaj virus, mogu da se razmnožavaju i u neposrednoj blizini naših domova. Zato je veoma važno da praznimo posude i uklanjamo stajaću vodu iz dvorišta, terasa i drugih mesta gde se ona zadržava. Na taj način i sami možemo da doprinesemo smanjenju broja komaraca - rekla je.

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- I još jednom, jedan prijateljski savet, od srca: ne treba se plašiti. Svi mi koji se bavimo ovim poslom očekivali smo da će se u ovom periodu pojaviti zaraženi komarci. Virus je prisutan u Beogradu i Srbiji još od 2012. godine i mi se sa njim kontinuirano nosimo. S obzirom na situaciju u regionu, nastavićemo pojačano da pratimo stanje i da sprovodimo mere suzbijanja komaraca - za Kurir televiziju, zaključila je Planinac.

03:54 VIRUS ZAPADNOG NILA STIGAO U BEOGRAD! Zaraženi komarac pronađen na Čukarici, doktorka otkrila gde vreba najveći rizik i kako da se zaštitite od uboda Izvor: Kurir televizija

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