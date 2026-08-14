Slušaj vest

Najveće gužve trenutno su na graničnom prelazu Horgoš II, gde putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko 90 minuta, pokazuju poslednji podaci Uprave granične policije Srbije. Na ulazu u zemlju zadržavanje je oko pola sata.

Vozači moraju da računaju da se navedenom vremenu dodaje i čekanje na mađarskim terminalima. Na brzinu prolaska u velikoj meri utiču procedura i način rada pograničnih vlasti susedne zemlje, pa ukupno zadržavanje može biti znatno duže.

Teška situacija je i na graničnim prelazima Ljuba i Prohor Pčinjski. Na izlazu iz Srbije preko Ljube čeka se oko 60 minuta, dok se na ulazu zadržava oko pola sata. Na Prohoru Pčinjskom vozila na izlazu čekaju do sat vremena, međuprostor je popunjen, a kontrola se obavlja u dve trake. Na ulazu u Srbiju čeka se do 30 minuta.

Na Gradini se na izlazu iz zemlje čeka oko 40 minuta, a na ulazu oko pola sata. Na glavnom prelazu Horgoš, Preševu, Batrovcima, Šidu, Sremskoj Rači, Špiljanima, Gostunu, Kelebiji i Bačkim Vinogradima zadržavanja putničkih vozila uglavnom su oko 30 minuta.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, najduže zadržavanje zabeleženo je na graničnom prelazu Bezdan, gde kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko 60 minuta. Na ostalim navedenim teretnim terminalima zadržavanja su uglavnom oko pola sata.

Nadležni upozoravaju putnike da vreme navedeno za srpske prelaze ne obuhvata čekanje na terminalima Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske i drugih susednih država, gde procedure mogu dodatno da produže putovanje.