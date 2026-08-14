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Gospojinski postjedan je od najkraćih, ali i najstrožih višednevnih postova u pravoslavnoj crkvi. Traje dve nedelje, od 14. do 27. avgusta, i završava se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno Velikom Gospojinom, 28. avgusta.

I baš zato što Gospojinski post pada usred leta, kada mnogi putuju, odmaraju, idu na porodična okupljanja i provode vreme na moru, svake godine se ponavljaju ista pitanja: da li sme riba, da li može venčanje, da li je greh gledati televiziju, ići na groblje ili jesti jabuke pre Preobraženja?

Evo najvažnijih odgovora, jednostavno i bez komplikovanja.

Šta je Gospojinski post i koliko traje?

Foto: Printscreen Wikipedia

Gospojinski post posvećen je Presvetoj Bogorodici i traje od 14. do 27. avgusta. Završava se Velikom Gospojinom, praznikom Uspenja Presvete Bogorodice, koji se obeležava 28. avgusta.

Po strogosti se često poredi sa Velikim postom, ali traje mnogo kraće, samo dve nedelje. Prema crkvenom pravilu, riba je tokom ovog posta dozvoljena na praznik Preobraženja Gospodnjeg, 19. avgusta.

Šta se jede tokom Gospojinskog posta?

Po strogom manastirskom pravilu, ponedeljkom, sredom i petkom jede se hrana bez ulja, utorkom i četvrtkom kuvana hrana bez ulja, dok su subotom i nedeljom dozvoljeni ulje i vino u umerenoj meri.

Riba je dozvoljena na Preobraženje, 19. avgusta.

Ipak, treba imati na umu da se stroga manastirska pravila ne primenjuju automatski na svakog vernika. Način posta može da zavisi od zdravlja, godina, posla i drugih okolnosti, pa je najbolje posavetovati se sa svojim sveštenikom.

Da li može venčanje tokom Gospojinskog posta?

Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

Crkvena venčanja se tokom višednevnih postova ne obavljaju, pa tako ni tokom Gospojinskog posta.

Građansko venčanje u opštini nije crkvena tajna i na njega se ovo pravilo ne odnosi. Ako želite i crkveno venčanje, termin treba uskladiti sa crkvenim kalendarom.

Da li sme da se jede riba 19. avgusta?

Da. Preobraženje Gospodnje veliki je praznik koji pada usred Gospojinskog posta i tada je dozvoljena riba.

Već narednog dana nastavlja se post prema pravilima Gospojinskog posta.

Da li tokom Gospojinskog posta sme da se ide na kupanje, u goste ili na odmor?

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Sme. Tvrdnje da tokom Gospojinskog posta ne treba plivati, putovati ili posećivati prijatelje spadaju u narodna verovanja i nemaju osnovu u crkvenim pravilima.

Post ne znači da život treba da stane. Suština je u uzdržanju, pa bi trebalo izbegavati neumerene provode, opijanje, prejedanje i sve ono što čoveka udaljava od duhovnog smisla posta.

Da li smeju da se jedu jabuke pre Preobraženja?

Kod nas postoji stari običaj da se novi rod grožđa i drugog voća osveštava na Preobraženje. U pojedinim krajevima ukorenilo se i verovanje da do tada ne treba jesti jabuke iz nove berbe.

Međutim, to nije stroga crkvena zabrana. Ko želi da poštuje ovaj običaj može da sačeka Preobraženje i tada odnese voće u crkvu na osvećenje.

Može li dete da se krsti tokom Gospojinskog posta?

ilustracija Foto: Halyna Kubei / Alamy / Profimedia

Može. Krštenje se obavlja i tokom postova, pa Gospojinski post nije prepreka da dete bude kršteno.

Ako se posle krštenja organizuje porodično okupljanje i ručak, trpeza bi trebalo da bude usklađena sa postom.

Da li su televizija, muzika i filmovi zabranjeni?

Crkva nema pravilo koje kaže da tokom Gospojinskog posta ne smete da uključite televizor, pogledate film ili poslušate muziku.

Međutim, ideja posta jeste da se čovek malo udalji od svakodnevne buke i više vremena posveti molitvi, bližnjima, dobrim delima i sopstvenom duhovnom životu.

Drugim rečima, nije poenta ugasiti televizor na dve nedelje, a istovremeno se svađati sa svima oko sebe.

Da li tokom Gospojinskog posta sme da se ide na groblje?

Ilustracija Foto: JKP Pogrebne usluge

Da. Ne postoji crkvena zabrana odlaska na groblje tokom Gospojinskog posta.

Možete posetiti grob bliske osobe, upaliti sveću i pomoliti se za pokojnika. Ono što se ne preporučuje jeste pretvaranje odlaska na groblje u gozbu, posebno uz alkohol.

Šta ako muž, žena ili deca ne poste?

Foto: RINA

Ne treba nikoga prisiljavati da posti. Post je lična i dobrovoljna odluka.

Ako jedna osoba u porodici posti, a ostali ne, to ne bi trebalo da bude razlog za svađu. Nema mnogo smisla odreći se mrsne hrane, a onda se svakodnevno ljutiti na ukućane zato što ne rade isto.

Posebno treba biti obazriv kada su u pitanju deca, trudnice, starije osobe, bolesnici i ljudi sa posebnim potrebama u ishrani. U takvim slučajevima način posta treba prilagoditi i, po potrebi, posavetovati se sa lekarom i sveštenikom.

Šta zaista ne treba raditi tokom Gospojinskog posta?

Mnogo je važnije kako se čovek ponaša nego šta mu se nalazi na tanjiru.

Tokom Gospojinskog posta vernici se pozivaju da se uzdržavaju od svađa, psovanja, ogovaranja, osuđivanja drugih, zavisti, mržnje, preterivanja u hrani i piću i drugih loših navika.

Jer ako neko dve nedelje ne okusi meso, mleko ili jaja, a istovremeno vređa ljude oko sebe i svađa se sa porodicom, promašio je suštinu posta.

Zašto se uopšte posti?

Gospojinski post nije kazna, niti takmičenje u tome ko može da jede oskudnije.

Smisao posta je uzdržanje, molitva i rad na sebi. Odricanje od određene hrane samo je jedan njegov deo.