Vozači, pažnja! Policija sprema velike promene: Dronovi vas vide dok telefonirate, saznaće sve o vama za sekund - a jedna stvar se menja na granici!
Radi veće bezbednosti na putevima Srbije i smanjenja broja udesa, Saobraćajna policijauvodi savremenije metode kontrole. Jedna od najznačajnijih je opremanje policajaca na terenu Android uređajima, što će im omogućiti brz uvid u podatke o vozačima, vozilima i prekršajima, kao i elektronsko obavljanje dela procedura.
Uvođenje Android uređaja u rad policijskih službenika samo je jedan deo većeg projekta, a to je digitalizacija procesa rada saobraćajne policije.
Dostupne informacije u realnom vremenu:
- Lični podaci i status vozačke dozvole
- Podaci o vozilu
- Provera postojanja aktivnih potraga ili izdatih naredbi prema licu
- Efikasnost postupka: Celokupan proces kontrole i obrade može se završiti na licu mesta, u potpunosti u skladu sa zakonom.
Kontrolisan pristup (zaštita podataka): Službenik nema neograničen pristup bazi, već isključivo uvid u podatke koji su neophodni za konkretno postupanje.
Povezivanje kamera sa patrolama na terenu
Prenos podataka u realnom vremenu: Centralni sistem za obradu prekršaja povezan je sa spoljnim kamerama i radarima, što omogućava da informacije o najtežim prekršajima odmah stižu do patrola na terenu.
Trenutna reakcija i zaustavljanje: Umesto samo naknadnog slanja kazni na kućnu adresu, policajci na licu mesta mogu odmah da zaustave prekršioca, uruče nalog ili ga isključe iz saobraćaja.
Ciljana bezbednost, a ne "apsolutni nadzor": Fokus nije na praćenju svih građana, već na tome da svaki dokumentovani teški prekršaj dobije zasluženu i brzu sankciju radi bezbednijih puteva.
Digitalizacija i ukidanje papirnih naloga
Uvođenje elektronskog standarda: Cilj je da digitalno postupanje postane primarni metod rada policije na terenu.
Objedinjeni sistem bez dupliciranja: Spajanjem aplikacija ukida se potreba da policajci iste podatke unose više puta na različitim mestima.
Ogromna ušteda resursa: Prelaskom na digitalne procedure procenjuje se da će se godišnje odštampati bar 20 miliona papira manje.
Brže i transparentnije postupanje: Automatizacija smanjuje rizik od administrativnih grešaka, ubrzava vreme od uočavanja prekršaja do izdavanja kazne i čini rad policije objektivnijim.
Body kamere u radu saobraćajne policije
Body kamere su još jedan segment modernizacije rada saobraćajne policije. Kamera se uključuje kada policijski službenik primenjuje neko ovlašćenje prema građaninu.
Kontrola saobraćaja dronovima
Detekcija prekršaja u vožnji: Dronovi dokumentuju sve vrste prekršaja poput stacionarnih kamera, sa posebnim fokusom na radnje koje je patrolama teže da uoče:
- Preticanje preko pune (neisprekidane) linije
- Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje
- Nevezivanje sigurnosnog pojasa
- Druge rizične i opasne radnje na putu
Višenamenska primena na terenu:
Uviđaji nezgoda: Brže i preciznije vršenje uviđaja nakon saobraćajnih udesa.
Upravljanje saobraćajem: Praćenje saobraćajnih tokova i pravovremeno uočavanje gužvi i zastoja.
Preventiva ispred kažnjavanja: Svrha dronova i napredne tehnologije nije isključivo pisanje kazni, već prevencija teških saobraćajnih nezgoda i pružanje podrške policajcima na terenu.
Sporazum o priznanju krivice uskoro preko eUprave
Digitalizacija saobraćajne policije uskoro bi trebalo da donese niz novih usluga za građane, od elektronskog praćenja saobraćajnog dosijea i prekršaja do sklapanja sporazuma o priznanju krivice putem eUprave.
"Građani već mogu da na svom nalogu na eUpravi vide svoj saobraćajni dosije. Takođe, u eSanduče dobijaju sve pozive za prekršaje koji su učinjeni njihovim vozilom, pa imaju mogućnost da znaju da li je njihovo vozilo snimljeno u prekršaju. Uskoro puštamo novu uslugu na eUpravi, a to je sklapanje sporazuma o priznanju krivice. Građani koji žele da sklope sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova neće morati da dolaze u policijsku stanicu", istakao je Bojan Marković, pukovnik policije i pomoćnik načelnika Saobraćajne policije, piše Euronews.
Kazna će moći da se plate na granici
Još jedna važna novina jeste to što smo počeli da radimo na uvezivanju sa prekršajnim sudovima i graničnom policijom.
"Na taj način ćemo omogućiti građanima protiv kojih je izdata opšta naredba da plate novčanu kaznu na granici, regulišu tu obavezu i nastave svoje putovanje. Dakle, neće biti zadržani na granici zbog novčane kazne od 2.000, 3.000 ili 5.000 dinara", navodi Marković.
(Kurir.rs/Mondo)