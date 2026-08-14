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Radi veće bezbednosti na putevima Srbije i smanjenja broja udesa, Saobraćajna policijauvodi savremenije metode kontrole. Jedna od najznačajnijih je opremanje policajaca na terenu Android uređajima, što će im omogućiti brz uvid u podatke o vozačima, vozilima i prekršajima, kao i elektronsko obavljanje dela procedura.

Uvođenje Android uređaja u rad policijskih službenika samo je jedan deo većeg projekta, a to je digitalizacija procesa rada saobraćajne policije.

dron
Foto: ai ilustracija

Dostupne informacije u realnom vremenu:

  • Lični podaci i status vozačke dozvole
  • Podaci o vozilu
  • Provera postojanja aktivnih potraga ili izdatih naredbi prema licu
  • Efikasnost postupka: Celokupan proces kontrole i obrade može se završiti na licu mesta, u potpunosti u skladu sa zakonom.

Kontrolisan pristup (zaštita podataka): Službenik nema neograničen pristup bazi, već isključivo uvid u podatke koji su neophodni za konkretno postupanje.

Povezivanje kamera sa patrolama na terenu

dron srbija
Foto: Instagram Printscreen

Prenos podataka u realnom vremenu: Centralni sistem za obradu prekršaja povezan je sa spoljnim kamerama i radarima, što omogućava da informacije o najtežim prekršajima odmah stižu do patrola na terenu.

Trenutna reakcija i zaustavljanje: Umesto samo naknadnog slanja kazni na kućnu adresu, policajci na licu mesta mogu odmah da zaustave prekršioca, uruče nalog ili ga isključe iz saobraćaja.

Ciljana bezbednost, a ne "apsolutni nadzor": Fokus nije na praćenju svih građana, već na tome da svaki dokumentovani teški prekršaj dobije zasluženu i brzu sankciju radi bezbednijih puteva.

Digitalizacija i ukidanje papirnih naloga

Uvođenje elektronskog standarda: Cilj je da digitalno postupanje postane primarni metod rada policije na terenu.

Objedinjeni sistem bez dupliciranja: Spajanjem aplikacija ukida se potreba da policajci iste podatke unose više puta na različitim mestima.

Ogromna ušteda resursa: Prelaskom na digitalne procedure procenjuje se da će se godišnje odštampati bar 20 miliona papira manje.

Brže i transparentnije postupanje: Automatizacija smanjuje rizik od administrativnih grešaka, ubrzava vreme od uočavanja prekršaja do izdavanja kazne i čini rad policije objektivnijim.

Body kamere u radu saobraćajne policije

Body kamere su još jedan segment modernizacije rada saobraćajne policije. Kamera se uključuje kada policijski službenik primenjuje neko ovlašćenje prema građaninu.

Kontrola saobraćaja dronovima

Kontrola brzine na putevima Srbije
Kontrola brzine na putevima Srbije u okviru akcije Spid maraton Foto: Printscreen

Detekcija prekršaja u vožnji: Dronovi dokumentuju sve vrste prekršaja poput stacionarnih kamera, sa posebnim fokusom na radnje koje je patrolama teže da uoče:

  • Preticanje preko pune (neisprekidane) linije
  • Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje
  • Nevezivanje sigurnosnog pojasa
  • Druge rizične i opasne radnje na putu

Višenamenska primena na terenu:

Uviđaji nezgoda: Brže i preciznije vršenje uviđaja nakon saobraćajnih udesa.

Upravljanje saobraćajem: Praćenje saobraćajnih tokova i pravovremeno uočavanje gužvi i zastoja.

Preventiva ispred kažnjavanja: Svrha dronova i napredne tehnologije nije isključivo pisanje kazni, već prevencija teških saobraćajnih nezgoda i pružanje podrške policajcima na terenu.

Sporazum o priznanju krivice uskoro preko eUprave

Digitalizacija saobraćajne policije uskoro bi trebalo da donese niz novih usluga za građane, od elektronskog praćenja saobraćajnog dosijea i prekršaja do sklapanja sporazuma o priznanju krivice putem eUprave.

"Građani već mogu da na svom nalogu na eUpravi vide svoj saobraćajni dosije. Takođe, u eSanduče dobijaju sve pozive za prekršaje koji su učinjeni njihovim vozilom, pa imaju mogućnost da znaju da li je njihovo vozilo snimljeno u prekršaju. Uskoro puštamo novu uslugu na eUpravi, a to je sklapanje sporazuma o priznanju krivice. Građani koji žele da sklope sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova neće morati da dolaze u policijsku stanicu", istakao je Bojan Marković, pukovnik policije i pomoćnik načelnika Saobraćajne policije, piše Euronews.

Kazna će moći da se plate na granici

Granica Srbija-Mađarska
Foto: Plam Petrov/Shutterstock

Još jedna važna novina jeste to što smo počeli da radimo na uvezivanju sa prekršajnim sudovima i graničnom policijom.

"Na taj način ćemo omogućiti građanima protiv kojih je izdata opšta naredba da plate novčanu kaznu na granici, regulišu tu obavezu i nastave svoje putovanje. Dakle, neće biti zadržani na granici zbog novčane kazne od 2.000, 3.000 ili 5.000 dinara", navodi Marković.

(Kurir.rs/Mondo)

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