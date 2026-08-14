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Virus Zapadnog Nila širi se Evropom, a broj potvrđenih slučajeva raste! Do 5. avgusta infekcija je registrovana na 59 područja u sedam evropskih zemalja, sa ukupno 241 obolelim, a među državama u kojima je virus potvrđen nalaze se i omiljene letnje destinacije srpskih turista - Italija, Grčka i Španija. Iako iz "Batuta" poručuju da nema razloga za zabrinutost, građanima se savetuje pojačan oprez i zaštita od uboda komaraca.

A kako se ovaj virus prenosi, zašto većina zaraženih nema simptome, da li je tačno da najteži oblik može zahvatiti i nervni sistem i kako uopšte da se zaštitimo, za emisiju "Redakcija", otkrio je pedijatar dr Saša Milićević.

- Ne treba da brinemo zbog ovog izolovanog slučaja virusa Zapadnog Nila u komarcima. Taj virus je mnogo rasprostranjeniji nego što mislimo i nego što analize pokazuju. Dobra vest je što je moguće da je veliki broj ljudi već preležao groznicu Zapadnog Nila u blagom obliku, a da toga nije ni bio svestan. Oko 80 odsto zaraženih nema nikakve simptome i organizam sam savlada virus - rekao je doktor.

Foto: Kurir Televizija

"Simptomi mogu ličiti na grip, ali teži oblik napada nervni sistem"

Kako je objasnio, kod oko 20 odsto zaraženih javljaju se simptomi slični gripu.

- To su bolovi u rukama i nogama, temperatura, malaksalost, uvećane limfne žlezde, a nekada se može pojaviti i osip. Zbog toga ljudi često pomisle da su se prehladili ili da su simptomi posledica klima-uređaja, naročito tokom leta. Oko jedan odsto obolelih razvije težu formu bolesti, dok manje od jedan odsto, odnosno otprilike jedan na 150 obolelih, dobije neuroinvazivni oblik koji napada nervni sistem, odnosno mozak, moždane ovojnice, a u nekim slučajevima i kičmenu moždinu - naveo je.

Na pitanje ko je najugroženiji od težih oblika bolesti, doktor je istakao da virus može pogoditi praktično svakoga.

- I deca i odrasli mogu da obole. Rizik donekle zavisi od količine virusa koji komarac prenese, ali i od imunološkog stanja organizma. Nešto više su ugroženi stariji ljudi, posebno oni stariji od 70 godina, kao i osobe sa dijabetesom i kardiovaskularnim bolestima - objasnio je.

Foto: Mircea Costina / Alamy / Profimedia

- Virus Zapadnog Nila ne prenosi se uobičajenim kontaktom sa zaraženom osobom. Komarac je glavni prenosilac virusa. On se najpre zarazi kada ujede zaraženu pticu, a potom virus može preneti čoveku ubodom. Virus mogu nositi i neke životinje, poput konja, koje pritom najčešće nemaju simptome - rekao je.

Kako se virus prenosi?

Kako je dodao, postoje izuzetno retki slučajevi prenosa putem majčinog mleka, tokom porođaja, transfuzije krvi ili transplantacije organa.

- Ipak, to su izuzetno retki načini prenosa. U najvećem broju slučajeva virus se prenosi ubodom zaraženog komarca. Zato nema razloga za paniku. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" prati situaciju i ukoliko bude problema, javnost će biti obaveštena - istakao je.

Govoreći o simptomima koji mogu ukazivati na teži oblik bolesti, doktor je naveo da posebnu pažnju treba obratiti na neurološke tegobe.

- Kada virus zahvati mozak ili moždane ovojnice, mogu se javiti nesvestica, malaksalost, jaka glavobolja, zatezanje vrata, vrtoglavica, povraćanje, kao i preosetljivost na svetlost i zvuk. Međutim, takvi simptomi ne znače automatski da je reč o groznici Zapadnog Nila. Ako se takvi simptomi pojave, treba potražiti lekarsku pomoć, ali nema razloga unapred se plašiti da je u pitanju virus Zapadnog Nila. Mnoge druge tegobe mogu izazvati slične simptome - za Kurir televiziju, zaključio je Milićević.

04:43 80 ODSTO ZARAŽENIH NEMA NIKAKVE SIMPTOME! Doktor o virusu Zapadnog Nila koji se širi Evropom: "Ako imate ove simptome, HITNO se javite lekaru" Izvor: Kurir televizija

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