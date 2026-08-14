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Bodrumje poznat po živopisnoj marini, belim kućama, uskim ulicama ispunjenim restoranima i bogatom noćnom životu, ali njegova posebna vrednost krije se i u manjim primorskim mestima koja nude potpuno drugačiji doživljaj odmora. Jedno od njih je Torba, zaliv okružen borovim šumama i kristalno čistim Egejskim morem, gde priroda i mir stvaraju idealne uslove za opuštanje. Zahvaljujući uređenim plažama i prijatnoj atmosferi, Torba je godinama jedan od omiljenih izbora porodica sa decom, ali i putnika koji žele da budu u blizini Bodruma, a ipak dovoljno daleko od gradske gužve.

U ovom delu bodrumske rivijere smešten je Duja Bodrum 5★, prostran resort koji objedinjuje Ultra All Inclusive uslugu, raznovrsnu gastronomsku ponudu i sadržaje namenjene svim generacijama. Zahvaljujući velikom hotelskom kompleksu, privatnoj peščanoj plaži i bogatom programu aktivnosti, hotel predstavlja odličan izbor za bezbrižno letovanje.

Foto: Promo

Hotel se nalazi u mestu Torba, oko pet kilometara od centra mesta, približno deset kilometara od Bodruma, oko deset kilometara od Güvercinlika i oko 23 kilometra od aerodroma Milas–Bodrum. Prostire se na površini od 87.000 m², a poslednji put je renoviran i rekonstruisan tokom 2018. i 2019. godine. Raspolaže sa ukupno 420 smeštajnih jedinica smeštenih u glavnoj zgradi, Village objektima i Club delu kompleksa. Posebnu vrednost boravku daje privatna peščana plaža duga oko 370 metara. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu uključeni su u cenu boravka, pa gosti mogu bezbrižno da uživaju u kupanju i odmoru uz more.

Foto: Promo

Smeštajne jedinice uređene su tako da odgovaraju različitim potrebama gostiju i opremljene su balkonom, mini-barom, setom za pripremu kafe i čaja, sefom, Wi-Fi internetom, telefonom, tuš-kabinom i fenom za kosu. U ponudi su Club, Village i Standard sobe. Club sobe nalaze se u posebnom objektu pri ulazu u kompleks, Village sobe smeštene su u manjim objektima okruženim zelenilom, dok se Standard sobe nalaze u glavnoj hotelskoj zgradi. Ultra All Inclusive koncept obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu užinu u glavnom restoranu Swadesh, uz bogat izbor jela prema hotelskim pravilima, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Foto: Promo

Gastronomsku ponudu upotpunjuju Thetis sa specijalitetima od ribe, Balcone sa italijanskom kuhinjom, Arbolado sa meksičkim jelima, Huajuan sa azijskim specijalitetima i Anatolija sa tradicionalnom turskom kuhinjom. Sveže ceđeni sokovi, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i ostale usluge van koncepta dodatno se plaćaju. Porodicama sa decom namenjeni su dečiji bazen, bazen sa toboganima, mini klub, igralište i poseban dečiji deo u glavnom restoranu. Zahvaljujući sadržajima prilagođenim najmlađima, roditelji mogu bezbrižno da uživaju u odmoru, dok deca imaju organizovanu zabavu tokom dana. Usluga čuvanja dece dostupna je uz doplatu.

Foto: Promo

Ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u više bazena za odrasle i decu, akva-parku, zatvorenom dečijem bazenu, fitnes centru, mini-fudbalu, košarci, odbojci, stonom tenisu, jutarnjoj gimnastici, aerobiku, gimnastici u vodi i boćanju. Tokom dana i večeri organizuju se animacioni programi i različiti zabavni sadržaji za goste svih uzrasta. Uz doplatu su dostupni bilijar, ronjenje, sportovi na vodi, osvetljenje teniskog terena i ostale usluge van hotelskog koncepta.

Foto: Promo

Za opuštanje nakon dana provedenog na plaži gostima su dostupni tursko kupatilo, parno kupatilo i sauna. Duja Bodrum 5★predstavlja odličan izbor za putnike koji žele spoj mirnije lokacije, privatne peščane plaže, bogate Ultra All Inclusive usluge i sadržaja prilagođenih svim generacijama. Prostran resort, raznovrsna gastronomska ponuda i veliki broj aktivnosti čine ga hotelom u kojem će podjednako uživati porodice sa decom, parovi i svi koji žele kvalitetan odmor na obali Egejskog mora. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo