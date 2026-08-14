Slušaj vest

Ako danas ili sutra putujete u Grčku, spremite se za velike gužve! Sutra se obeležava Velika Gospojina, jedan od najvažnijih praznika u Grčkoj, koji nazivaju i "malim Uskrsom", pa stotine hiljada građana napuštaju Atinu, Solun i druge velike gradove i kreću ka ostrvima, vikendicama i rodnim mestima.

Istovremeno je 15. avgust i tradicionalni dan smene turista, zbog čega se očekuju ogromne gužve na graničnim prelazima, ali i na putevima širom Grčke, posebno na Halkidikiju.

Na Batrovcima se ovih dana čekalo i preko pet sati, a kakva je situacija jutro, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Aleksandra Dražić - novinarka Kurira.

- Ovog jutra je situacija na graničnom prelazu Batrovci znatno bolja nego prethodnih dana i nedelja. Kao što možete da vidite iza mene, trenutno rade tri terminala, što je dobar znak i znači da nema većih gužvi i da se saobraćaj odvija relativno brzo. Međuzona jeste popunjena, ali se na našem graničnom prelazu za sada ne stvaraju veće kolone. Nešto duža zadržavanja su sa hrvatske strane, gde se trenutno čeka oko pola sata, mada se vreme čekanja može promeniti - rekla je Dražić.

Aleksandra Dražić - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

Na Šidu trenutno bez većih zadržavanja

Kako je rekla, situacija je trenutno povoljnija nego prethodnog petka, ali se već primećuje veći priliv vozila zbog povratka turista.

- Slična situacija je i na graničnom prelazu Šid-Tovarnik, koji se takođe nalazi na teritoriji opštine Šid. Kada je reč o ulasku u Srbiju, zadržavanja su znatno kraća, ali se sve više vozila pojavljuje i na drugoj strani, jer se pojedini turisti već vraćaju sa odmora. Reč je uglavnom o putnicima koji se vraćaju sopstvenim automobilima. Nadamo se da će ovakva situacija ostati i tokom dana. Ako se setimo prošlog petka, tada je situacija bila potpuno drugačija. Ovaj deo prelaza bio je potpuno popunjen, a formirala se kilometarska kolona kojoj se nije video kraj. Čak smo se nalazili oko kilometar od kolone, a gužva je bila nepregledna i u suprotnom smeru - podsetila je.

Vozačima se savetuje da pre polaska prate stanje i kamere na prelazima, jer se gužve mogu brzo formirati, upozorila je Dražić.

- Zato vozačima savetujemo da budu oprezni i da prate situaciju, jer se stanje na granici može promeniti u svakom trenutku, u zavisnosti od broja vozila koja krenu ka prelazu. Za sada većih gužvi nema, ali to ne znači da će tako ostati tokom celog dana. Zato, ukoliko putujete, pratite stanje i kamere na graničnim prelazima - upozorila je Dražić.

A šta se dešava na Horgošu, za jutarnji program Kurir televizije, otkrila je Aleksandra Orlić - novinarka Kurira.

- Slična situacija kao na Batrovcima je i na graničnom prelazu Horgoš 1. Trenutno nema većih zadržavanja, iako je na izlaznoj strani iz Srbije primetan veći broj vozila. Čeka se nekoliko desetina minuta kako bi se prešlo u međuzonu, koja je za sada gotovo prazna, ali treba računati i na čekanje na ulasku u Mađarsku, odnosno na njihovoj strani granice. Na ulazu u Srbiju trenutno nema većih gužvi i otvorene su dve do tri trake od ukupno sedam - kaže Orlić.

Aleksandra Orlić - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

- Ovog jutra nema višesatnih čekanja, ali je broj vozila veći nego prethodnog petka. Iskustva sa terena pokazuju da bi se situacija tokom dana, posebno predveče, mogla promeniti, kao i tokom vikenda, kada se očekuje veći priliv putnika. Slika je slična i na ostalim graničnim prelazima na severu zemlje. Putnicima su na raspolaganju četiri prelaza koji rade 24 sata - Horgoš 1, Horgoš 2, Kelebija i Bački Vinogradi. Ipak, nadležni upozoravaju da se stanje na granicama može promeniti iz sata u sat, pa se putnicima savetuje da pre polaska provere stanje na prelazima i da budu spremni na eventualna zadržavanja - za Kurir televiziju, upozorila je Orlić.

01:58 Smena turista 15. avgusta donosi novi saobraćajni haos! Evo gde se trenutno čeka i na kojim granicama se očekuju najveće gužve Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs