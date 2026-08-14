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U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom. Najteže je na Stolovima, u Deliblatskoj peščarii kod Bujanovca dok je u okolini Bojnika požar lokalizovan. Borba da se stave pod kontrolu traje danonoćno, a gasi se i sa zemlje - i sa neba.

Foto: MUP RS

U delu Bujanovca vanredna situacija

Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara, potvrdio je Ali Aslani, iz Štaba za vanredne situacije te opštine.

Štab je zasedao kasno sinoć, vatra se širila iz Breznice, zbog vetra, ka susednim selima, Velikom Trnovcu i Lopardincu.

Angažovanjem vatrogasno-spasilačkih jedinica, "Srbijašuma", komunalnog preduzeća, meštana, situacija jutros, u odnosu na noć, je 80 odsto bolja, rekao je Aslani.

U Breznici gori šuma i nisko rastinje, oko 200 hektara. Teren je nepristupačan, u blizini je aministrativne linije sa Kosovom i Metohijom.

Kocić: Noćašnji požar u Rakovici ugašen za pola sata

Milan Kocić, načelnik Operativnog centra sektora za vanredne situacije kaže da manji požari ugašeni ali da su i neki novi izbili.

Foto: Kurir TV

Kako kaže, najviše pažnje vatrogasaca-vatogasca usmereno je na Deliblatsku peščaru, Stolove kod Kraljeva, okolinu Bojnika i Bujanovca.

Naveo je da je požar u Rakovici, koji je izbio nešto posle ponoći na otvorenom prostoru, ugašen za oko pola sata, a oštećena su dva parkirana automobila.

Prema njegovim rečima, najznačajniji je požar u Deliblatskoj peščari zbog površine i intenziteta, dok je gašenje požara na Stolovima otežano zbog nepristupačnog terena, a kod Bujanovca zbog mogućeg prisustva neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Apelovao je na građane da prate uputstva službi, budu posebno oprezni prilikom boravka u prirodi i ne koriste otvoreni plamen, jer su zbog suvog vazduha i nedostatka padavina uslovi za izbijanje požara i dalje povoljni.

Na Stolovima gori nisko rastinje i pašnjaci na liticama i kamenjarima

Foto: RTS Printscreen

Sinhronizovana akcija MUP-a i Vojske Srbije na gašenju požara na Stolovima.

Situacija na terenu je jutros povoljnija, posle teške noći za vatrogasce zbog jakog vetra.

Meštani okolnih sela i kuće su bezbedni, ali gori nisko rastinje i pašnjaci na liticama i kamenjarima.

Čitav prostor je u dimu ali vatra nije doprla do površina sa borovim šumama.

Dačić: Nepristupačan teren u Deliblatskoj peščari otežava gašenje

Foto: RTS Printscreen

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a da je najteža situacija u Delibaltskoj peščari i na planini Stolovi. On je naveo da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena.

Dačić je rekao da je u Deliblatskoj peščari požarom zahvaćeno oko 2.000 hektara i naglasio da su naselja na tom prostoru bezbedna.

"Juče smo dali zvanično odobrenje da svi mogu da se vrate i da može da se saobraća do Šumarka. Znači da je bezbedno za boravak ljudi. Ekipe su neprekidno na terenu, postoje tri žarišta, danonoćno dežuraju. Od juče je usidren i vatrogasno-spasilački brod sa posadom, u cilju obezbeđenja vode za gašenje požara'', rekao je Dačić.