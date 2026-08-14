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Kada navijači splitskog Hajduka prozivaju Srbe izbegle iz Krajine na najogavniji, najbestijalniji i najprimitivniji način, dotle jedan visoki predstavnik Srba iz Hrvatske u majici tog kluba roštilja u Dalmaciji.

Neverovatna stvar desila se na ostrvu Pagu, a fotografije objavljene na internetu pokazuju kakav je istinski odnos predstavnika Srba u Hrvatskoj prema svom narodu.

Jugoslav Vesić roštilja ribu na Pagu u majici splitskog Hajduka Foto: Printskrin

Čovek od poverenja Milorada Pupavca

Jugoslav Vesić potpredsednik Glavnog odbora SDSS i SDSS, praktično je drugi čovek u stranci, odmah iza predsednika Milorada Pupavca.

U organizaciji Društva prijatelja Hajduka u Pagu, roštiljao je Vesić sardine i girice na tom ostrvu. Fotografije koje je objavila fejsbuk stranica Turistička zajednica grada Paga, pokazuje kako Jugoslav Vesić u majici Hajduka pokazuje svoje veštine za roštiljem.

Srbi u Hrvatskoj u najmanju ruku su iznenađeni postupkom svog visokog predstavnika. I to baš u vreme kada navijači tog istog kluba, Hajduka iz Splita još jednom na sebi svojstven način slave etničko čišćenje više od 320.000 Srba 1995. godine.

Da podsetimo, pripadnici navijačke grupe Torcida tokom drugog poluvremena, na meču između Hajduka i Istre, u više navrata su skandirali nacistički pozdrav ustaša iz Drugog svetskog rata "Za dom spremni".

Potom su na tribini razvili i krajnje uvredljiv i sraman transparent koji se odnosio na Srbe iz Krajine:

"84 sata puštali smo vodu po Kninu. G*vna su isplivala na traktorima u Šidu".

1/7 Vidi galeriju Torcida Split Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia, Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Veličanje ustaštva

Umesto da stadion bude mesto sportskog nadmetanja, na Poljudu smo ponovo gledali scene koje nemaju nikakve veze sa fudbalom.

Veličanje ustaškog pozdrava i vređanje čitavog naroda ne mogu se opravdati navijanjem, rivalstvom ili bilo kakvom "tradicijom" tribine. Sramne poruke sa tribina ponovo su bile glasnije od sporta.

Ostrvo Pag je inače u Drugom svetskom ratu natopljeno srpskom krvlju. Logor Slana na ostrvu Pagu bio je jedan od najozloglašenijih hrvatskih ustaških logora smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH).

Delovao je u okviru kompleksa logora Gospić–Jadovno–Pag, prvog organizovanog sistema masovnog uništenja Srba i Jevreja uspostavljenog u leto 1941. godine.

Logor Slana na kamenjaru Paga 1941. godine Foto: JUSP Jasenovac

Pag mesto masovnog ubijanja Srba

Logor je osnovan u junu 1941. godine pod komandom Mije Babića i Ivana Devčića Pifara, direktno podređenih Vjekoslavu Maksu Luburiću.

Nalazio se na potpuno pustom, kamenitom delu ostrva Paga (u blizini sela Metajna) gde nema vode, hladovine ni jakog zaklona od sunca i bure.

Logor na Pagu bio je osmišljen kao logor za brzo masovno istrebljenje. Zatočenici su bili izloženi ekstremnom radu (izgradnja puta kroz kamenjar bez alata), teškom izgladnjivanju, batinanju i dehidraciji pod vedrim nebom. Masovna ubistva vršena su klanjem, udarcima maljevima i streljanjem.

Veliki broj žrtava usmrćen je u Paškim vratima i Velebitskom kanalu. Ustaše su vezivale kamenje oko vrata ili tela žrtava i žive ih ili zaklane bacale iz čamaca u more.

Pojedine žrtve sahranjivane su na samom ostrvu u izdubljenim udubljenjima u kamenu i pesku. Prema proceni istoričara doktora Đure Zatezala, ukupan broj žrtava na Pagu (Slana i Metajna) kreće se između 8.000 i 15.000 ljudi.

Kada su italijanske vojne snage u avgustu 1941. preuzele kontrolu nad zonom i zatvorile logor, njihove sanitetske jedinice su vršile ekshumaciju i spaljivanje tela radi sprečavanja zaraze.

Italijanski vojni lekari predvođeni dr Santom Stasijem ekshumirali su iz plitkih grobnica na Slani i Metajni 791 leš (od čega 407 muškaraca, 293 žene i 91 dete do 15 godina).

U svojim izveštajima naveli su da se daleko veći broj tela nalazi u moru ili je spaljen/zatrpan pre njihovog dolaska. Logor je zatvoren krajem avgusta 1941. godine kada je Italija reokupirala tu zonu.

Preostali preživeli zatočenici transportovani su preko Gospića u novootvoreni logor Jasenovac ili u Kruščicu.

Više puta uništavana spomen ploča na ostrvu Pagu ubijenim Srbima i Jevrejima od strane hrvatskih ustaša Foto: Printskrin

Vesić posećivao i FK Partizan

Danas na mestu logora Slana nema spomen-doma niti stalnog obeležja.

Spomen-ploča koja je više puta postavljana na mestu nekadašnjeg logora sknavljena je i rušena od strane nepoznatih počinitelja nedugo nakon svakog postavljanja.

Jugoslav Vesić je istaknuti politički predstavnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, rodom iz Osijeka, nastaljen u Dalju, i dugogodišnji lokalni funkcioner u Slavoniji.

Najpoznatiji je po svom političkom angažmanu u istočnoj Slavoniji i unutar vodeće srpske partije u Hrvatskoj. Nije poznato za koji klub navija Jugoslav Vesić, jer je u oktobru 2021. bio gost FK Partizan, kao jedan od članova Srpske zajednice grada Vukovara i opštine Erdut koji su tom prilikom posetili Humsku, obišli stadion i trofejnu salu kluba.

Jugoslav Vesić potpredsednik SDSS Foto: www.sdss.hr

U politici od 2009.

Od 2017. godine Jugoslav Vesić obavlja funkcije potpredsednika stranke i potpredsednika Glavnog odbora SDSS. Dugogodišnji je načelnik opštine Erdut. Više od 15 godina, od 2009. do 2025, uspešno je obavljao funkciju načelnika opštine Erdut, sa sedištem u mestu Dalj.

Pre toga je bio zamenik načelnika od 2005. do 2009. i član opštinskog veća.

Tokom svog političkog rada, posebno na čelu multietničke opštine Erdut, Vesić je javno zagovarao politiku zajedništva i saradnje između srpskog i hrvatskog naroda.

Fokusirao se na povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije, obnovu infrastrukture, kao i na razvoj seoskog turizma i ekološke poljoprivrede u Podunavlju.