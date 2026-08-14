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Dve stotine dvadeset godina od Boja na Mišaru obeleženo je juče državnom ceremonijom u Mišaru kod Šapca, gde su položeni venci kod spomenika Karađorđu i mišarskim junacima.

Ceremoniju je predvodila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Karađorđe i njegovi ustanici Mišar su zlatnim slovima upisali u istorijsko sećanje srpskog naroda. I Mišar je izvor sa kojeg će se napajati generacije koje budu dolazile. To je nepresušno vrelo nadahnuća da se borimo za slobodu i da čuvamo državu. Za srpski narod je sloboda uvek bila na pijedestalu svih vrednosti za koje su se borili, važnija i od samog života - naglasila je ministarka.

Ona je dodala da su svi oni svoje živote žrtvovali da bismo mi danas slobodno i ponosno koračali na ovoj zemlji.

- Svako ko danas dođe na ovo mesto u grudima može da oseti nacionalni ponos. Čast što smo njihovi potomci. Sve lekcije koje su nam ostavili naši preci važne su nam i danas i uverena sam da su i danas stasale one generacije koje vrlo dobro znaju da je Karađorđe donosio slobodu i da je Miloš dovršio taj proces uspostavljanjem države i njene nezavisnosti - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Oni su se tada borili da izađemo iz tame ropstva, kazala je ona.