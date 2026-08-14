"Mišar je izvor sa kojeg će se napajati generacije koje budu dolazile" Jaka poruka ministarke Stamenkovski na dvestotu godišnjicu slavne bitke (VIDEO)
Dve stotine dvadeset godina od Boja na Mišaru obeleženo je juče državnom ceremonijom u Mišaru kod Šapca, gde su položeni venci kod spomenika Karađorđu i mišarskim junacima.
Ceremoniju je predvodila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.
- Karađorđe i njegovi ustanici Mišar su zlatnim slovima upisali u istorijsko sećanje srpskog naroda. I Mišar je izvor sa kojeg će se napajati generacije koje budu dolazile. To je nepresušno vrelo nadahnuća da se borimo za slobodu i da čuvamo državu. Za srpski narod je sloboda uvek bila na pijedestalu svih vrednosti za koje su se borili, važnija i od samog života - naglasila je ministarka.
Ona je dodala da su svi oni svoje živote žrtvovali da bismo mi danas slobodno i ponosno koračali na ovoj zemlji.
- Svako ko danas dođe na ovo mesto u grudima može da oseti nacionalni ponos. Čast što smo njihovi potomci. Sve lekcije koje su nam ostavili naši preci važne su nam i danas i uverena sam da su i danas stasale one generacije koje vrlo dobro znaju da je Karađorđe donosio slobodu i da je Miloš dovršio taj proces uspostavljanjem države i njene nezavisnosti - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.
Oni su se tada borili da izađemo iz tame ropstva, kazala je ona.
- Danas, nažalost, postoje mnogi koji bi ponovo da svedu Srbiju na granice beogradskog pašaluka i nikada Srbija za njih neće biti dovoljno mala, uvek je prevelika, uvek nas je previše, ali kao što vidite, mi danas imamo najvažnija dva nacionalna zadatka. Prvi je da očuvamo suverenitet, stabilnost i mir države, a drugi je najvažniji nacionalni prioritet, da nam se deca rađaju i da ostanemo na ovim prostorima - kazala je ministarka.