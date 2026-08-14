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Vojska Srbije je u stanju pripravnosti, a pred pripadnicima su važni zadaci i izazovi na koje moraju biti spremni da odgovore. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sastao se pre dva dana u kasarni "Ribnica" u Kraljevu sa komandantima operativnih sastava i specijalnih jedinica, gde je kao prioritet istakao intenzivnu obuku u složenim taktičkim uslovima i podizanje nivoa spremnosti.

A koji su to najveći izazovi pred Srbijom sada u kontekstu izuzetno složenih geopolitičkih, ali i okolnosti u regionu, za emisiju "Redakcija", govorili su prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal i Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine.

- Vojska svakako svakodnevno pravi procene bezbednosne situacije, mogućih izazova, rizika i pretnji, a na osnovu toga se donose odluke o stanju pripravnosti i drugim merama. Ovde je prvenstveno reč o podizanju borbene gotovosti Vojske Srbije, njenoj modernizaciji, nabavci novih borbenih sistema i intenziviranju obuke. Kada se uvedu novi sistemi, veoma je važno da se intenzivira obuka kako bi ljudi koji njima rukuju i koji ih opslužuju bili maksimalno osposobljeni za njihovu upotrebu - rekao je Drecun.

Narodni poslanik Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Bezbednosni izazovi iznutra

Kako je voditeljka istakla, kada se pogleda Zakon o odbrani Srbije, jasno je da se stanje pripravnosti ipak razlikuje od redovnog stanja. U članu 43 navodi se da pripravnost obuhvata mere za povećanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije koje su neophodne za otklanjanje opasnosti i pretnji po bezbednost. Takođe je precizirano da naredbu o tome izdaje predsednik Republike kao vrhovni komandant ili ministar odbrane po njegovom ovlašćenju. Dakle, samo proglašenje, odnosno podizanje stepena pripravnosti, vezano je za procenu određenih bezbednosnih rizika i pretnji.

- Naravno. Uvek se procenjuje da li postoje bezbednosni rizici i pretnje, kako spolja, tako i iznutra. Kada je reč o unutrašnjim izazovima, imamo ozbiljnu bezbednosnu pretnju u onome što se dešava na Kosovu i Metohiji, u ponašanju privremenih institucija samouprave i njihovom odnosu prema srpskom narodu, kao i u naoružavanju takozvanih "kosovskih snaga bezbednosti" i njihovim mogućnostima za izvođenje ofanzivnih akcija i na teritoriji centralne Srbije.

Bjegović je ukazao na bezbednosne okolnosti na Kosovu i Metohiji, ali i na izjavu generala Mojsilovića koju vidi kao važan signal za donošenje odluke o povišenoj borbenoj gotovosti.

- Ono što je sigurno jeste da postoje oblici ugrožavanja bezbednosti, prvenstveno na prostoru naše južne pokrajine. Kada govorimo o stanju Vojske Srbije, postoji redovno stanje, ali i povišeno stanje borbene gotovosti, koje se uvodi na osnovu procene bezbednosne situacije i određenih rizika. Mislim da je, uslovno rečeno, okidač za ovu odluku bila i izjava načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Milana Mojsilovića, da nikada nije imao teži sastanak sa komandantom KFOR-a, turskim generalom - kaže Bjegović.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je to posebno važno nakon odluke KFOR-a da praktično napusti kontrolu, odnosno povuče svoje pripadnike sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. To nam ukazuje da bi, samim tim, moglo da dođe do dodatnog ugrožavanja bezbednosti našeg naroda. Jedno je ono što procenjuje KFOR, a drugo je ono što treba da procenjujemo mi.

Mislim da smo dobro procenili situaciju i da je upravo zbog toga uvedeno povišeno stanje borbene gotovosti, naročito kada je reč o jedinicama koje se nalaze u Kopnenoj zoni bezbednosti, prvenstveno na području Raške oblasti - za Kurir televiziju, zaključio je Bjegović.

03:31 NIKAD TEŽI SASTANAK SA KOMANDANTOM KFOR-A! Stručnjaci otkrili šta stoji iza podizanja borbene gotovosti Vojske Srbije: "Ovo je bio okidač za odluku" Izvor: Kurir televizija

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