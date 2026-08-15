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Visoke temperature, dug sušni period i vetar pretvorili su svaki neugašeni opušak, otvoreni plamen ili nekontrolisano spaljivanje biljnih ostataka u mogući okidač za katastrofu. Nadležni ponovo apeluju na građane da se ponašaju odgovorno, jer se požar za svega nekoliko minuta može proširiti na ogromnu površinu i ugroziti ljude, imovinu i šume.

Vatrogasno-spasilački bataljon Čačak, koji pokriva teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana i Ivanjice, od početka godine imao je ukupno 612 intervencija. U istom periodu prošle godine zabeleženo ih je 750.

Smanjen je i ukupan broj požara – sa prošlogodišnjih 630 na ovogodišnjih 412. Na otvorenom prostoru prošle godine evidentirano je 411 požara, dok ih je ove godine bilo 265.

Ipak, statistika za avgust upozorava da nema mesta opuštanju.

– Prošle godine smo u junu imali 185 požara na otvorenom, dok ih je ove godine bilo 26. Međutim, od početka avgusta prošle godine imali smo 183 intervencije, a ove godine već 193. To povećanje posledica je sušnog vremena – rekao je za RINU Borivoje Gačić, komadant Vatrogasno-spasilačkog bataljona Čačak.

Najveći problem nije samo vrućina. Nisu krivi ni trava, ni njive, ni šume. Najčešći uzrok požara i dalje je čovek, odnosno nepažnja koja za nekoliko sekundi može da izazove nesagledive posledice.

– Dovoljno je da neko baci opušak cigarete u blizini gorivog materijala. Česti su i slučajevi spaljivanja biljnih ostataka. Lica koja zateknemo da to rade procesuiramo zbog prekršaja – istakao je Gačić.

Foto: RINA

Posebno zabrinjava činjenica da se, uprkos brojnim upozorenjima, paljenje vatre na otvorenom ponavlja iz godine u godinu. Dok vatrogasci rizikuju živote pokušavajući da zaustave plamen, pojedincima je i dalje lakše da zapale strnjiku ili gomilu otpada nego da razmisle šta će se dogoditi ako vetar promeni pravac.

A upravo je vetar jedan od najvećih neprijatelja vatrogasaca. U takvim uslovima požar može da se širi brzinom i do 60 metara u minuti, naročito kada vetar iznenada promeni smer.

Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti do 200 metara od ivice šume.

Za fizička lica predviđena je novčana kazna od 10.000 dinara, dok se kazne za pravna lica kreću od 300.000 do milion dinara. Međutim, ukoliko spaljivanje izazove požar i ugrozi ljude ili imovinu, odgovornost može da preraste iz prekršajne u krivičnu – zbog izazivanja opšte opasnosti.

Apel zato mora biti jasan: ne palite vatru na otvorenom, ne spaljujte biljne ostatke i ne bacajte opuške kroz prozor automobila ili pored puta. Jedan trenutak nepažnje dovoljan je da nestanu hektari šume, usevi, objekti, pa čak i da budu ugroženi ljudski životi.

Ukoliko primete požar, građani treba odmah da se udalje na bezbedno mesto i pozovu vatrogasce na broj 193.