Slušaj vest

Sedam kilometara od asfalta, duboko u planini, nalazi se dom porodice Maletić. U selu Obrovac kod Banjaluke žive otac Milivoje, majka Mileva i njihovi sinovi Mišo, Mihajlo, Miodrag i Pavle. Do škole, ambulante i prodavnice put je dug, a zimi je sve još teže. Deca do škole pešače kilometrima, često kroz sneg i blato, dok se cela porodica bavi poljoprivredom, stočarstvom i poslovima koji mogu da donesu nešto novca.

Kuća u kojoj žive stara je i napravljena od blata, a zima za ovu porodicu znači mnogo više od hladnog vremena. Kada padne sneg i dune vetar, put postaje težak, a struja ume da nestane danima. Miodrag je opisao kako izgleda život u takvim uslovima: "Pa ovde život... najgore je zimi. Kad padne sneg i malo vetar pirne znali smo biti i 10 dana bez struje. Ovde ima miševa, ulaze ovde kroz krevet dole..."

1/14 Vidi galeriju Pomozimo porodici Maletić iz Obrovca kod Banjaluke Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Koliko je život daleko od osnovnih uslova pokazuje i priča njihove majke Mileve. Kada bi se jedan od dečaka razboleo, do lekara nije bilo jednostavno stići, pa je bilo trenutaka kada ih je nosila kilometrima.

- Nećete verovati, znala sam decu nositi peške odavde do Bronzanog Majdana do ambulante. A vidite sad gde sam, a gde je Bronzani Majdan. Znači, ja sam pešaka znala ići decu nositi na sebi doktoru... - kaže Mileva.

I pored svega, porodica ne sedi skrštenih ruku. Milivoje i Mileva rade koliko mogu, obrađuju zemlju i brinu o stoci, dok su i njihovi sinovi od malih nogu uključeni u posao. Kada se ukaže prilika, rade i za dnevnicu, kako bi zaradili nešto za svoje potrebe. Nisu navikli da traže mnogo, ali uslovi u kojima žive prevazilaze ono što jedna porodica može sama da promeni.

Kada je mali Pavle upitan šta najviše želi, njegov odgovor bio je jednostavan i bez razmišljanja: "ŽELIM DA IMAM NOVU KUĆU!" Nije tražio ništa drugo. Za njega je nova kuća najveća želja, a za porodicu bi značila sigurnost i mnogo bolje uslove za odrastanje četvorice dečaka.

Zato je sada pokrenuta akcija za pomoć porodici Maletić kako bi dobili novi, siguran dom. Njima nije potreban luksuz, već kuća u kojoj će deca imati normalne uslove za život i u kojoj zima neće donositi dodatnu neizvesnost. Porodica je pokazala da je spremna da radi i da se bori; sada im je potrebna pomoć da ono što sami ne mogu da obezbede – naprave uz podršku drugih.

Kako pomoći porodici Maletić :



Pošaljite SMS 1 na 3800 (200 din – Srbija)



Donirajte iz BiH pozivom 17152 ( 2 KM )



Donirajte kao pravno lice putem ugovora



Račun za uplatu iz BiH: 5551-0000-6503-9050



Dinarski račun: 165-7010855807-48



Devizni račun: RS35165000701118835937



SWIFT: HAABRSBG



Paypal.me/pokrenizivotsrb



Svaka pomoć, bez obzira na iznos, približava porodicu Maletić novoj kući i uslovima u kojima će njihova deca moći da odrastaju sigurnije i dostojanstvenije.