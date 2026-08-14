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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ugostila je u Šapcu, u dvorištu svojih rođaka, prijatelje komšije i drage ljude.

- Neke večeri imaju posebnu težinu, jer nas vrate tamo gde je sve počelo. Okupiti svoje Šapčane, prijatelje, komšije i drage ljude u dvorištu u kojem sam provela veliki deo detinjstva, za mene je bilo nešto zaista posebno. Drago mi je što sam imala priliku da u dvorištu svoje ujčevine ugostim komšije, udruženja roditelja, boraca, penzionera, negovatelja zavičajne tradicije - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona veruje da su nam ovakvi neposredni i neformalni susreti potrebni.

- Van kancelarija, sala za sastanke i protokola, za istim stolom, razgovor je drugačiji - otvoreniji, iskreniji i ljudskiji. Tada imamo priliku da jedni druge bolje čujemo, da razgovaramo o onome što nas raduje, ali i o onome što nas brine, i da budemo bliži jedni drugima - naglasila je ona, i zaključila:

- "Među svojima" je upravo to – da sednemo zajedno, popričamo, nasmejemo se, zapevamo, ali pre svega da se čujemo i razumemo.

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