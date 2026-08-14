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UKC Niš je za samo 14 dana rešio veliki problem sa zakazivanjem operacija na Klinici za očne bolesti.

Čak 211 pacijenata operisano je za samo dve nedelje, čime je lista zakazivanja u potpunosti anulirana!

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, poručio je da je rezultat postignut ogromnim angažovanjem celog medicinskog tima.

Foto: UKC Niš

"Nismo sedeli skrštenih ruku! Radilo se prepodne, popodne, a neke intervencije i vikendom. Nije bilo pitanje koliko treba da se radi i dokle treba da se radi. Cilj je bio jedan, da rešimo problem naših pacijenata", naglasio je Lazarević.

Od 230 pacijenata, 211 operisano

U kontaktu sa građanima i pacijentima u prethodna tri meseca, uprava UKC Niš uočila je da značajan broj pacijenata ima problem da dobije termin za operaciju katarakte i druge hirurške intervencije na oku.

Iako nije postojala klasična lista čekanja, čak 230 pacijenata našlo se na listi zakazivanja.

UKC Niš je odmah reagovao.

Foto: UKC Niš

Za samo 14 dana operisano je 211 pacijenata. Preostalih 19 nije se odazvalo intervenciji zbog bolesti, godišnjih odmora ili drugih razloga.

Rezultat je jasan - lista zakazivanja je anulirana.

Bez predaha, ceo tim stao uz pacijente

Lazarević je posebno zahvalio hirurzima, medicinskim sestrama, instrumentarkama, anesteziolozima i celom medicinskom osoblju Klinike za očne bolesti.

Foto: UKC Niš

"Kolektiv je stao kao jedan iza ovog poduhvata. Radili su prepodne i popodne, a neke intervencije su obavljane i vikendom. Nisu tražili nikakve dodatne materijalne pogodnosti. Svi su imali jedan cilj, pacijenta", poručio je Lazarević.

Od ponedeljka, redovan program bez zaostalih pacijenata

Klinika za očne bolesti od naredne nedelje nastavlja sa redovnim programom, bez zaostale liste zakazivanja.

"Ako bilo ko od vas ima zdravstveni problem koji zahteva intervenciju na oku, nakon pripreme i dolaska biće operisan u najkraćem mogućem roku", poručio je dr Milan Lazarević.

Pored rešavanja problema sa zakazivanjem, Klinika za očne bolesti dobila je i savremeni tomograf, vredan oko 70.000 evra.

1/6 Vidi galeriju UKC Niš je za samo 14 dana rešio problem sa zakazivanjem operacija na Klinici za očne bolesti. Foto: UKC Niš

Ovaj aparat omogućava detaljno snimanje različitih segmenata oka, što oftalmolozima pruža bolje uslove za dijagnostiku i lečenje pacijenata.

"Najvažniji su naši pacijenti. Misija Kliničkog centra i ove klinike jeste da im na najbolji mogući način pomognemo. To je suština našeg posla", istakao je Lazarević.

Poruka UKC Niš je jasna, kada je pacijent u pitanju, nema sedenja skrštenih ruku, nema izgovora i nema čekanja.