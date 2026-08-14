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Nemac Niklas Roder (26) iz Frankfurtaodrastao je uz majku protestantkinju i oca katolika, ali je u srpskim svetinjama pronašao mir, primio pravoslavlje i postao Nikola. Danas se za volanom svog starog "dajhacua" nalazi na nesvakidašnjem hodočašćus ciljem da obiđe čak 423 srpske svetinje širom Srbije, Crne Gore, Kosova i Metohije i Severne Makedonije!

Svoje neobično putovanje započeo je 28. maja, a dosad je posetio 31 svetinju.

Foto: Privatna arhiva

- Prvi put sam došao u Srbiju 2022. godine. Međutim, moja priča sa Srbijom počela je ranije. U Nemačkoj sam imao mnogo prijatelja Srba, koji su o svojoj zemlji uvek govorili s neverovatnim emocijama, ljubavlju i ponosom. Dok sam ih slušao, rekao sam sebi: Jednog dana moram i ja to da doživim i osetim - priča za Kurir mladi Nemac.

Našao šta je tražio

Foto: Privatna arhiva

- Kao da me je taj put pripremao za Srbiju. Kad sam konačno došao u Srbiju, shvatio sam da je to upravo ono što sam tražio i o čemu su mi prijatelji pričali. Moje ime je Niklas, a u Srbiji mi često kažu da je to isto što i Nikola. Šalim se da nisam mogao da dobijem lepše srpsko ime - uz osmeh će.

Srpska zajednica u Nemačkoj je, prema njegovim rečima, veoma dobro organizovana oko svojih crkava i parohija.

- To nisu samo mesta molitve već mesta gde se čuvaju srpski jezik, tradicija i identitet. Jedne godine sam otišao na vaskršnju liturgiju u srpsku crkvu u Frankfurtu. Kad sam ušao u hram, ostao sam bez reči. Freske, pojanje, miris tamjana i stotine ljudi koji su zajedno slavili Vaskrs ostavili su na mene dubok utisak - priča Niklas i dodaje:

- Tog dana nisam upoznao samo jednu crkvu, upoznao sam jedan narod. Ljudi su me dočekali kao svog, sa iskrenom toplinom i gostoprimstvom, koje me prati do danas. Gde god da putujem po Srbiji, osećam tu srdačnost. Upravo tada rodila se moja želja da Srbiju upoznam mnogo bolje.

Zavoleo je i pravoslavnu veru, a 2022. primio je pravoslavlje.

Duhovna odluka

- Odrastao sam u hrišćanskoj porodici, majka je protestantkinja, a otac katolik, tako da mi vera nikad nije bila nešto strano. S vremenom sam počeo da upoznajem pravoslavnu duhovnost, istoriju i bogosluženje. Što sam više učio i posećivao srpske svetinje, osećao sam da sam pronašao ono što sam dugo tražio. Zato je odluka da primim pravoslavlje bila potpuno prirodna i doneta iz dubokog ličnog uverenja - iskren je on.

Obilazak srpskih manastira za Niklasa nije turističko putovanje, već jedno veliko hodočašće.

Neki od manastira koje je Niklas obišao:

Gornjak

Ostrog

Savina

Podmaine

Cetinje

Fenek

Visoki Dečani

Draganac

Pećka patrijaršija

Gračanica

Foto: Privatna arhiva

- Postavio sam sebi cilj da obiđem sve aktivne manastire širom Stare Srbije, da upoznam njihovu istoriju, monahe, vernike i ljude koji žive u njihovoj blizini. Svaki manastir ima svoju priču i svaki me je nečemu naučio. Putujem skromno, starim automobilom "dajhacu", koji malo troši i omogućava mi da stignem i do najudaljenijih svetinja. Ono što me je na ovom putovanju najviše dirnulo nisu samo prelepi manastiri već ljudi koje sam upoznao. Gde god sam došao, bio sam dočekan kao prijatelj. Upravo zbog tih susreta želim da što više ljudi iz sveta upozna Srbiju, njene svetinje i njene domaćine - naveo je.

Kako sam ističe, podrška ljudi koji žele da prate ili pomognu njegov projekt bila bi mu od ogromnog značaja.

- Projekat je jednostavan, kroz video-snimke i lična iskustva želim da ljudima iz sveta približim Srbiju, njenu bogatu istoriju, kulturu, prirodne lepote i pravoslavne svetinje. Cilj mi je da predstavim zemlju onakvu kakvu sam je upoznao i zavoleo kako bih podstakao i druge da je posete i dožive na isti način. Putovanja i snimanje finansiram uglavnom ličnim sredstvima, uz dobrovoljne donacije ljudi koji žele da podrže nastavak ovog projekta putem platforme GoFundMe. Svaka podrška, bilo da je to deljenje mojih objava, lepa reč bilo donacija, pomaže da priča o ovim svetinjama dopre do što više ljudi - naglasio je.