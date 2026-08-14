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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je u Šapcu preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „NOVITAS CONSULT“, koje predstavlja primer da inkluzija nije samo reč, već mogućnost da osobe sa invaliditetom budu aktivni i ravnopravni učesnici na tržištu rada.

„Kada osoba sa invaliditetom ima posao, svoju zaradu, radne navike i odgovornost, ona dobija mnogo više od radnog mesta. Dobija osećaj samostalnosti, dostojanstva i pripadnosti. Zato su ovakva preduzeća za nas izuzetno važna i zato ćemo nastaviti da ih podržavamo“, poručila je ministarka.

„NOVITAS CONSULT“ se bavi pakovanjem i prepakivanjem, sortiranjem voća i povrća i druge robe široke potrošnje, kao i zbirnim i kombinovanim pakovanjem neprehrambenih proizvoda i proizvodnjom ambalažnih i reklamnih proizvoda. Od ukupno 20 zaposlenih, čak 17 su osobe sa invaliditetom. Preduzeće je osnovano 2013. godine, a iste godine steklo je status preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

1/6 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski Novitas Consult Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kontinuirano pruža finansijsku podršku ovom preduzeću. U prethodnih pet godina „NOVITAS CONSULT“-u je isplaćeno više od 64 miliona dinara, od čega je više od 55 miliona dinara opredeljeno za subvencije zarada osoba sa invaliditetom, dok je više od 8,7 miliona dinara usmereno na poboljšanje uslova rada kroz javne pozive.

Ministarka je istakla da će podrška biti nastavljena i tokom avgusta, kada je planirana naredna isplata ovom preduzeću. Prema podacima preduzeća, u toku su i aktivnosti na daljem zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

„Posebno mi je drago što ljudi koji rade ovde učestvuju u poslovima koji su deo svakodnevnog života i privrede. Oni pakuju domaće poljoprivredne proizvode, koji potom stižu do naših potrošača. Zato, kada sledeći put u velikom marketu uzmemo neki proizvod sa police, treba da znamo da iza njega stoji čitav lanac ljudi, truda i rada, a među njima su i osobe sa invaliditetom koje smo danas upoznali“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Na teritoriji Mačvanskog okruga posluju još dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju – „Socijalna sinergija“ d.o.o. Šabac i „Avlija održivog razvoja“ d.o.o. Bogatić. Za ova tri preduzeća u 2026. godini do sada je isplaćeno više od 9,8 miliona dinara.