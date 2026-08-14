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U 101. lovačkoj avijacijskoj eskadrili, koja je opremljena višenamenskim borbenim avionima „mig 29“, realizuje se intenzivna obuka pripadnika jedinice za izvršavanje namenskih zadataka.

Obuku prolazi i letački i tehnički sastav, od čije osposobljenosti u velikoj meri zavisi ispravnost i dostupnost vazduhoplova za letenje. Kvalifikovani kadar vazduhoplovno-tehničke specijalnosti u eskadrili sprovodi pripremu aviona za let, proveru njihove tehničke ispravnosti, tehničko održavanje i otklanjanje uočenih neispravnosti.

Tehničar za radio-radarsku opremu vodnik Vuk Kojić ističe da se on i njegove kolege bave opsluživanjem i pripremom aviona za letenje.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

— Jako je bitno da tehničar bude odgovoran dok radi svoj posao, jer od njegovog potpisa zavisi da li će avion poleteti. Važna je konekcija između pilota i tehničara dok je vazduhoplov na zemlji; mehaničar je stalno na vezi sa pilotom koji mu govori šta se dešava dok on pokreće avion. Sam pretpoletni pregled je najbitniji jer od njega zavisi da li će avion poleteti — objašnjava vodnik Kojić i dodaje da je čar njegovog posla što radi sa najboljim vazduhoplovima koje Vojska Srbije ima, kao i da u eskadrili sa nestrpljenjem čekaju nove avione tipa „rafal“.

Pripadnici jedinice su juče na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici ugostili Andreja Odalovića, učenika osmog razreda voždovačke Osnovne škole „Zmaj Jova Jovanović“, koji kaže da mu se ispunio san da slika borbene avione na aerodromu.