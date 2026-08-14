Na graničnim prelazima u Srbiji putnički automobili čekaju do sat vremena, dok kamioni prolaze bez zadržavanja. Saznajte više o trenutnoj situaciji.
Društvo
Gužve na granicama tokom večeri: Automobili čekaju i do sat vremena, evo kakva je situacija za kamione i gde je najkritičnije
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Putnički automobili na graničnim prelazima u Srbiji čekaju do sat vremena, dok zadržavanja za kamione nema, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Automobilima je potrebno po sat vremena za izlaz iz Srbije na prelazima Horgoš 2 i Batrovci, oko 45 minuta na Horgošu, kao i oko 20 minuta na Preševu.
U suprotnom smeru, na ulasku u Srbiju, zadržavanja za automobile su oko 50 minuta na Gradini, oko 35 minuta na Preševu, dok su na Gostunu oko 15 minuta.
AMSS je naveo da umerenije temperature poslednjih dana olakšavaju vožnju, ali poručio vozačima da zbog velikog broja vozila na putevima i dugih sati provedenih za volanom, prave češće pauze.
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