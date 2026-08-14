Putnički automobili na graničnim prelazima u Srbiji čekaju do sat vremena, dok zadržavanja za kamione nema, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Automobilima je potrebno po sat vremena za izlaz iz Srbije na prelazima Horgoš 2 i Batrovci, oko 45 minuta na Horgošu, kao i oko 20 minuta na Preševu.