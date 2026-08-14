Požar na otvorenom prostoru koji je izbio u Gornjem Brestovcu kod Bojnika lokalizovan je, a pripadnici Sektora za vanredne situacije nastavljaju dogašivanje.
Društvo
Lokalizovan požar u Bojniku! Oglasio se ministar Dačić: Vatrogasci i dalje na terenu, sprečavaju širenje vatre
Slušaj vest
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da je požar na otvorenom prostoru, koji je izbio 12. avgusta u selu Gornji Brestovac, opština Bojnik, danas lokalizovan.
„Zahvaljujući koordinisanoj reakciji pripadnika Sektora za vanredne situacije, požar je stavljen pod kontrolu, a intervencija je i dalje u toku kako bi se izvršilo dogašivanje i sprečilo njegovo ponovno širenje“, izjavio je ministar Dačić.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši