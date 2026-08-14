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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da je požar na otvorenom prostoru, koji je izbio 12. avgusta u selu Gornji Brestovac, opština Bojnik, danas lokalizovan.

„Zahvaljujući koordinisanoj reakciji pripadnika Sektora za vanredne situacije, požar je stavljen pod kontrolu, a intervencija je i dalje u toku kako bi se izvršilo dogašivanje i sprečilo njegovo ponovno širenje“, izjavio je ministar Dačić.

Kurir.rs

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