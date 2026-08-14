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Na teritoriji Republike Srbije aktivno je 25 požara na otvorenom prostoru, pokazuje današnji izveštaj koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.

Izdvajaju se četiri lokacije - u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u mestu Breznica kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu u opštini Bojnik, gde su na gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti.

U uslovima pojačanog vetra koji se očekuje narednih dana, dugotrajnog deficita padavina, isušene vegetacije i lokalne i neujednačene pojave pljuskova, rizik od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom prostoru ostaje veoma visok, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

Na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji se prostire na više od 2.500 hektara, angažovano je 137 vatrogasaca/spasilaca sa 34 vozila, tri kvada, vatrogasni brod sa tri člana posade, šest pripadnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sa tri vozila, 13 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava sa četiri vozila, 85 pripadnika „Vojvodinašuma“ sa 20 vozila i 25 radnih mašina, 21 pripadnik „Srbijavoda“ sa dva vozila i 11 radnih mašina, 23 pripadnika Vojske Srbije sa pet vozila i jednom radnom mašinom, osam pripadnika Srpsko-ruskog humanitarnog centra sa tri vozila i jednim kvadom.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

U toku su aktivnosti i na gašenju požara na planini Stolovi, gde dejstvuje i vojni helikopter, koji je do sada imao šest naleta, u mestu Breznica, gde je požar zahvatio više od 200 hektara, kao i u mestu Gornji Brestovac, gde gori oko 100 hektara i gde je požar ušao u atar sela Savinac i Rečica, ali je oko 18 časova lokalizovan.

Vodosnabdevanje građana na teritoriji Republike Srbije, prema dostavljenom izveštaju, odvija se uz pojavu pojedinačnih lokalnih poremećaja, a nadležni organi kontinuirano prate stanje na terenu.

JVP „Vode Vojvodine“ nastavilo je da preduzima mere u pogledu obezbeđivanja snabdevanja dovoljnom količinom vode za potrebe privrede, stočarstva i navodnjavanja i obezbeđivanja rada crpnih stanica „Bezdan“ i „Bogojevo“. Kod crpne stanice „Bezdan“ podignut je nivo

u akumulaciji i upaljen jedan agregat, a preduzete aktivnosti su doprinele da nivo vode u severnom delu bačkog Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav poraste u delu do Sombora za oko 30 santimetara. Na stanici „Bogojevo“ rade dva agregata, što je doprinelo porastu nivoa vode u južnom delu bačkog Hidrosistema DTD za oko 45 santimetara. U narednim danima se očekuje prevazilaženje granica biološkog minimuma na ovom delu Hidrosistema.

Beleži se blagi porast Dunava na celom toku, dok je Sava u padu. Plovidba nije zabranjena, ali se odvija otežano pogotovu nizvodno od HE Đerdap 2 i uzvodno od Beograda ka Novom Sadu i Bezdanu.