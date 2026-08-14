"I možemo zamisliti koliko njima znači kada oni učestvuju u radnim aktivnostima, kada zarađuju svoj dinar, kada imaju i radne navike, i obaveze i odgovornosti, i kada mogu da doprinesu i svojim porodicama. To njih čini ostvarenim, zadovoljnim, uključenim u sve životne, privredne, ekonomske aktivnosti, pa i društvene u našoj zemlji. Ovakva preduzeća su šansa upravo za osobe sa invaliditetom. Drago mi je što oni ovde pakuju domaće, naše poljoprivredne proizvode, uglavnom iz ovoga kraja, koje plasiraju tako spakovane na naše tržište i koji stižu do krajnjeg kupca. I onda vi, kada odete u velike markete i nešto kupite, treba da porazmislite o tome koliki trud i rad, i čitav lanac proizvodnje i pripreme, stoji iza svega toga, a između ostalog stoje i ovi ljudi koje smo danas posetili. Ministarstvo će u avgustu mesecu isplatiti još jednu tranšu preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju koje smo danas posetili, i nastavićemo uopšte da podstičemo zapošljavanje osoba sa invaliditetom", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.