"Opredelili 64 miliona dinara, a već u avgustu nova sredstva!" Đurđević Stamenkovski o pomoći preduzeću sa zaposlenima sa invaliditetom: Koliko njima znači...
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "NOVITAS CONSULT" u Šapcu, u kojem dve trećine zaposlenih čine osobe sa invaliditetom.
"Do sada smo za podršku ovom preduzeću opredelili 64 miliona dinara, a već u avgustu sledi i nova tranša sredstava. Ovde ljudi rade, zarađuju i svojim znanjem i trudom stvaraju novu vrednost. Njihov rad se ceni i poštuje", navela je ministarka.
Ona je podsetila na činjenicu da dve trećine zaposlenih u ovom preduzeću jesu osobe sa invaliditetom.
"I možemo zamisliti koliko njima znači kada oni učestvuju u radnim aktivnostima, kada zarađuju svoj dinar, kada imaju i radne navike, i obaveze i odgovornosti, i kada mogu da doprinesu i svojim porodicama. To njih čini ostvarenim, zadovoljnim, uključenim u sve životne, privredne, ekonomske aktivnosti, pa i društvene u našoj zemlji. Ovakva preduzeća su šansa upravo za osobe sa invaliditetom. Drago mi je što oni ovde pakuju domaće, naše poljoprivredne proizvode, uglavnom iz ovoga kraja, koje plasiraju tako spakovane na naše tržište i koji stižu do krajnjeg kupca. I onda vi, kada odete u velike markete i nešto kupite, treba da porazmislite o tome koliki trud i rad, i čitav lanac proizvodnje i pripreme, stoji iza svega toga, a između ostalog stoje i ovi ljudi koje smo danas posetili. Ministarstvo će u avgustu mesecu isplatiti još jednu tranšu preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju koje smo danas posetili, i nastavićemo uopšte da podstičemo zapošljavanje osoba sa invaliditetom", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.