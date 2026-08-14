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Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 65. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 1.400.000 evra i nije bilo dobitnika. Kombinacija koja je izvučena glasi: 7, 3, 8, 18, 29, 22 i 32, a “šesticu” je osvojilo čak 13 igrača koja je u ovom kolu vredela 284.009 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 3.040.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sledeći loto brojevi: 26, 2, 34, 24, 31, 10 i 22.

Džoker igra u 65. kolu igrala se za 1.000.000 dinara i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 3, 7, 8, 1, 0 i 2, više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 18. avgusta.

Ove nedelje Državna lutrija Srbije organizuje i specijal u vidu dve posebne nagrade - dva automobila marke “pežo 308”. U utorak je dodeljen prvi “pežo 308” koji je osvojio srećni igrač iz Belog Potoka, a drugi takav model "pežoa" je večeras osvojio srećni dobitnik iz Banja Luke - čestitamo!

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