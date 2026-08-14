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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se povodom vremenskih prilika koje nas očekuju narednih dana i objavio detaljnu prognozu.

Prema najavi RHMZ, tokom večeri i noći pretežno vedro.

Vreme narednih dana

Sutra (15.08.) sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 21 °C, a najviša dnevna od 30 do 34 °C.

U nedelju i u ponedeljak (16–17.08.) pretežno sunčano i toplo, u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar.

U ponedeljak (17.08.) posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak (18.08.) i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

Od srede (19.08.) ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, stoji u najavi.