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U selu Družetići kod Gornjeg Milanovca, nedaleko od gorskog aerodroma, izbio je požar koji se za sada nalazi u početnoj fazi, ali preti da se proširi na stotine hektara borove šume.

- Prema prvim informacijama sa terena, vatra je buknula na području u čijoj blizini se nalazi i nekoliko desetina kuća. Ogroman im se vidim iz svih krajeva opštine. Bez pojačanja vatrogasnih ekipa neće se lako ugasiti požar. Teren je jako nepristupačan - potvrdjeno je za agenciju RINA.

00:15 U selu Družetići nedaleko od gorskog aerodroma, izbio je požar Izvor: RINA

Situacija je ozbiljna zbog velike površine pod borovom šumom koju bi plamen mogao da zahvati ukoliko se požar proširi.

Dim koji se širi od ovog požara vidljiv je sa udaljenosti od nekoliko kilometara, a meštani se nadaju brzoj reakciji nadležnih kako se požar ne bi proširio i pretvorio u slike koje se poslednjih dana viđaju širom Srbije, ali i regiona.

Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na četiri lokacije – u Šumarku u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika – angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je Vlada Srbije. Situacija na Stolovima je nepromenjena, jer požar i dalje nije lokalizovan, a nepristupačan teren i vetar dodatno otežavaju gašenje. U Deliblatskoj peščari vatra je zahvatila više od 2.500 hektara, dok je u Breznici kod Bujanovca požar zahvatio više od 200 hektara, a u Gornjem Brestovcu oko 100 hektara. Na gašenju požara angažovan je veliki broj vatrogasaca, spasilaca, pripadnika vojske i drugih službi, uz brojne helikoptere, vozila i radne mašine.