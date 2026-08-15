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Kriminal se menja, a sa njim se menjaju i bezbednosni rizici kojima su građani svakodnevno izloženi. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je da opasnosti više nisu vezane samo za ulicu i fizičku bezbednost, već sve češće dolaze iz digitalnog prostora.

- Bezbednost više nije samo pitanje zaključanih vrata i opreza na ulici. Danas se deo najozbiljnijih bezbednosnih rizika za građane nalazi u digitalnom prostoru. Internet prevare. Zloupotreba platnih kartica i naloga. Krađa ličnih i pristupnih podataka. Lažni profili. Digitalno nasilje i ucene. Zloupotreba fotografija i video-snimaka - navode iz MUP-a.

Poseban rizik predstavljaju prevare putem društvenih mreža, oglasa i aplikacija za komunikaciju, a kriminalci sve češće koriste i veštačku inteligenciju kako bi svoje prevare učinili uverljivijim i teže uočljivim.

- Kriminalci koriste nove tehnologije da bi prevare učinili bržim, uverljivijim i sofisticiranijim. Žrtva može postati svako ko koristi telefon, računar, društvene mreže ili elektronsko bankarstvo - dodaju.

MUP savetuje građane da budu posebno oprezni sa linkovima koje otvaraju, da proveravaju identitet osoba sa kojima komuniciraju i da zaštite svoje naloge jakim lozinkama i dvofaktorskom autentifikacijom.

- Jer jedan klik može biti dovoljan da kriminal uđe u vaš telefon, nalog ili bankovni račun. Ako niste sigurni da li su poruka, link ili internet stranica bezbedni, ne nagađajte, proverite - ističu iz MUP-a.

Građani sumnjiv sadržaj mogu prijaviti i putem Nacionalne platforme "Sajber straža", gde je moguće zatražiti i stručnu procenu.